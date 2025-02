Traditionen tro: Gule ærter i borgerforeningen

Per G. Larsson fortæller om borgerforeningens møde nummer 1.808. Foto: Privat.

Mandag den 27. januar 2025 var der dækket op til en hyggelig aften i Dragør Borgerforening. Traditionen tro var menuen gule ærter og pandekager, og salen var fyldt med medlemmer, som kunne glæde sig til en aften i godt selskab.

Ifølge Per G. Larsson fra borgerforeningen, der fortæller om aftenen til Dragør Nyt, bød foreningens formand, Jørn S. Larsen, velkommen til møde nummer 1.808 og mindede om, at borgerforeningen nu har eksisteret i over 100 år.

»Som altid var det Lars fra Beghuset, der stod for serveringen. Han opfordrede medlemmerne til at bestille en lille skarp, når de alligevel hentede drikkevarer til de gule ærter,« fortæller Per G. Larsson.

Herefter blev der serveret fade med tre slags kød, rødbeder, sennep, rugbrød og selvfølgelig de gule ærter.

Blandt gæsterne var to af borgerforeningens æresmedlemmer, Nils Høj og Hanne Kirkeberg. De nød begge aftenen sammen med de øvrige medlemmer.

Formanden udbragte en skål, og samtalen gik lystigt ved de runde borde, mens medlemmerne nød maden.