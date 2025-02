9. klasser skal gå til musling

Muslinger er regenerative og dermed bæredygtig mad. Derudover øger de vandkvaliteten, fordi de simpelthen renser vandet. Alt dette skal 9. klasserne i Dragør lære mere om. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Netop nu er de engagerede medlemmer i Muslingerepublikken ikke kun optaget af at passe og overvåge muslingernes vækst på deres tømmerflåde i Dragør Havn. De er også ved at udvikle skolemateriale om muslingeproduktion, maritime haver og deres indflydelse på vandkvalitet.

»Vi har før haft skoleklasser herude, og jeg brænder virkelig for at give denne viden om muslinger, klimavenlig mad og om alle de oplevelser, man kan have i naturen, videre. Så nu har vi netop fået på plads, at alle 9. klasserne i Dragør til efteråret skal igennem et forløb hos os,« fortæller Tove Ellerbek fra Muslingerepublikken.

Det er i samarbejde med de tre skolers biologilærere og ikke mindst kommunens udeskolekoordinator Franciska Krohn Tøgern, at projektet bliver til virkelighed. Og der bliver masser at se på for eleverne, der også vil kunne indsamle data, de kan arbejde videre med i undervisningen på skolen bagefter.

»I efteråret skal vi flytte de muslinger, som er vokset på bændlerne i løbet af foråret, over i strømper. For så er de blevet så store, at de skal vokse videre her. Det kan eleverne være med til. De kan også prøve at mærke dem med neglelak. For vi mærker hver sæsons muslinger i sin egen farve, så vi kan følge dem og se, hvor meget de hver især vokser,« forklarer Tove Ellerbek.

Muslingerepublikken – her er det Peter Nellemann – bruger mere og mere af deres tid på formidling, men det er de glade for. De vil gerne give deres viden om muslingernes fortræffeligheder videre. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Peter Nellemann fra Muslingerepublikken forklarer, at eleverne også vil kunne komme til at lære en masse om vandkvalitet, og hvordan muslingerne gør en god gerning i den sammenhæng.

»Vi vil blandt andet sætte eleverne til at måle på næringsstofferne i vandet. Det er jo en del af vores idé med muslingeproduktionen, at vi også følger vandkvaliteten. Og indtil videre må vi konstatere, at det faktisk går rigtig godt med vandet her i forhold til mange andre steder i landet. Her kan det spille ind, at der er så mange muslinger, fordi de netop renser vandet. At vi har meget ålegræs, er også et sundhedstegn,« siger han.