Enggården udfordret på plejekvalitet og arbejdsmiljø

Der er udfordringer med arbejdsmiljøet på Enggården, fastslår ny rapport. Arkivfoto: Thomas Mose.

»Enggårdens kapacitet til at levere pleje og omsorg af høj kvalitet med vægt på selvbestemmelse til beboerne samt inddragelse og samarbejde med beboerne og de pårørende er i stigende grad blevet udfordret i

2024.«

Sådan lyder det i en rapport fra konsulentfirmaet Muusmann, der har lavet en analyse af kvaliteten af plejen og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Enggården er kommunens eneste plejehjem. Det rummer 109 plejehjemspladser samt otte midlertidige pladser, og der opereres med et budget for 2025 på cirka 72 millioner kroner. På Enggården er der i dag cirka 100 fastansatte og 20 timeansatte.

I efteråret besluttede Dragør Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg, at der skulle laves en ekstern analyse af forholdene på Enggården, og resultatet viser, at der er betydelige udfordringer på flere områder.

Analysens resultater og konsulentfirmaets anbefalinger til forbedringer er samlet i en rapport, der blev fremlagt for den samlede kommunalbestyrelse tirsdag den 4. februar.

Højeste prioritet

Rapporten peger på, at pleje- og omsorgsopgaverne på plejehjemmet er under pres. Beboerne er dårlige og har brug for mere pleje, samtidig med at sygefravær, udskiftning i personalet og et højt antal eksterne vikarer påvirker kvaliteten i dagligdagen.

Samarbejdet mellem medarbejdere, ledelse og pårørende er udfordret på grund af uklare rollefordelinger og manglende kontinuitet, og arbejdsmiljøet har været i en negativ udvikling med stigende mistrivsel og vanskeligheder med at rekruttere og fastholde personale.

Økonomisk har Enggården haft vedvarende budgetoverskridelser, særligt grundet stigende vikarudgifter, mens ressourcerne til fast personale er faldet.

»Jeg har hørt mange forskellige ting fra Enggården igennem tiden, og jeg kan godt ærgre mig over, at vi ikke har handlet på det tidligere. Vi aftalte i vores konstitueringsaftale (december 2021, red.), at der skulle foretages en analyse af, om der var den rette organisering og fordeling af ressourcer på Enggården,« fortæller Nicolaj Bertel Riber (A), formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

»Det ærgrer mig dybt, at vi ikke har presset mere på for at få den gennemført. Men nu har vi fået rapporten, og sagen har højeste politiske prioritet for mig. Det er vigtigt, at vi får det fulgt rigtig godt til dørs,« uddyber han.

17 anbefalinger til forbedringer

I rapporten kommer konsulentfirmaet Muusmann med 17 anbefalinger, der kan løfte kvaliteten og forbedre arbejdsmiljøet på Enggården.

Syv af anbefalingerne er allerede sat i gang, og Dragør Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Enggården, som tager stilling til, hvordan de resterende anbefalinger kan implementeres.

De tiltag, der allerede er implementeret, drejer sig blandt andet om at få besat ledige stillinger på plejehjemmet.

Malene Højsted Kristensen er blevet fastansat som øverste leder af Enggården per den 1. februar 2025 efter at have fungeret som midlertidig leder siden november, og der er blevet ansat både en områdeleder og kvalitets- og udviklingssygeplejersker.

»Første skridt har været at få lederholdet og centrale nøglefunktioner fuldt besat. Det har været svært at besætte social- og sundhedsassistentstillingerne, men det er et af de næste skridt,« fortæller Nicolaj Bertel Riber.

Derudover er der indført en ny procedure for sygemelding og raskmelding, og der er afholdt fællesmøder mellem social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker med fokus på faglig udvikling. Der er også indført en ny procedure for medicinudlevering ved at etablere låste medicinskabe i alle boliger.

Dragør Kommunes administration skal nu udarbejde en konkret udviklingsplan, der bliver fremlagt for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget til marts.

Et godt menneskesyn

Selvom rapporten viser, at der er store udfordringer på Enggården, viser den også, at der blandt medarbejderne er et stort engagement for beboernes trivsel. Der er ikke tegn på en forråelseskultur, som lignende undersøgelser i andre kommuner beskriver.

»Rapporten slår meget klart fast, at der er et rigtig godt menneskesyn på Enggården. Det har også altid været mit indtryk, og det er rart at få bekræftet. Vi har en medarbejdergruppe, der vil det bedste for vores ældre beboere, og nu skal vi videre sammen. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at bakke dem mest muligt op,« lover Nicolaj Bertel Riber.

Dragør Nyt har efterspurgt en kommentar til sagen fra centerledelsen på Enggården, men forespørgslen er ikke blevet imødekommet af kommunens kommunikationsafdeling.