God information

I Dragør er vi virkelig godt hjulpet med hensyn til oplysninger om den måske kommende fjernvarme.

Hvis man ringer til kundeservice for at få at vide, hvor eventuelle stikledninger bliver ført, ved man ingenting. Man skal selv sørge for afmelding af naturgas, og det koster cirka 11.000 kroner. Man kan få tilskud, hvis der er penge, og der er åbent for ansøgninger.

Der er godt nok en rabat på cirka 50.000 kroner, hvis man tilmelder sig inden den 1. juni 2025, men der er så nogle små ekstraudgifter på cirka 36.000 kroner for stikledning og afmelding af gasfyr.

Hvor nemt synes Dragør Kommune, at det er at bestemme sig?

Geert Jensen

Thimandsvænget 112