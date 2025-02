Gode takter i træningsnederlag

Fodboldspillerne på førsteholdet på herresiden i Dragør Boldklub har skullet vænne sig til en ny spillestil.

Derfor skulle årets første træningskamp søndag den 2. februar mod Hvidovres andethold fra Danmarksserien bruges på at træne de mere offensive takter, som trænerteamet har arbejdet med at introducere.

Det var altså modstand på et endnu højere niveau end Københavnsserien, hvor holdet normalt spiller.

Trænerne har i fællesskab fortalt følgende om kampens forløb:

»Vi starter kampen godt med aggressivt pres mod dem, og det stresser dem i deres opspil. Vi sidder godt på dem, og alligevel så kommer de foran 1-0 på et mål efter små ti minutter. Det mål burde vi have afvist ad flere omgange, men alligevel får han lov til at løbe igennem flere spillere uden tackling.

Derfor kan han lægge den ind i kassen – desværre.

Vores trebackkæde spiller en kongekamp, hvor de presser godt og derved holder dem væk fra chancerne. Vores midtbane løber solen sort og lukker de huller, som der kommer med vores nye stil.

Det var meget imponerende med vores defensive indsats i hele kampen. Vores nye stopper – Sebastian – viste højt niveau og kunne læse spillet og kom godt frem og vandt bolden flere gange. God debut til ham i dag.

Vi skaber nogle gode chancer ved at spille hurtigt og direkte. Med lidt mere kvalitet i vores beslutninger havde vi også lavet et mål eller to i 1. halvleg.

I 2. halvleg bytter vi en del spillere, og der er debut til Julius D. og Oliver J., samt comeback til Daniel Graae. Alle leverede gode indsatser, som lover godt for truppens bredde i fremtiden.

Vi kommer til at stå lidt for langt tilbage i 2. halvleg og kommer lidt på bagkant i nogle dele af halvlegen.

Alligevel formår vi at skabe nogle gode kontraangreb og kan vel også lave et mål. Dog sidder Hvidovre på det meste, og Felland har flere gode redninger. Så det er fortjent, at vi taber kampen i dag.

Dog var resultatet ikke det vigtigste i dag – det var vores indstilling og vores presspil. Begge punkter løste vi godt, og derved godkender vi kampen til trods for det smalle nederlag.«