Mandag den 4. februar fremlagde Muusmann den bestilte og længe ventede rapport af Enggården for kommunalbestyrelsen, og den viste, at der er en del ting, der skal rettes op på.

Tirsdag den 5. februar blev rapporten fremlagt for Beboer- og pårørenderådet. Her deltog jeg også – ligesom jeg vil deltage igen på rådets møde senere i februar. Det er og har været vigtig for mig at høre rådets tanker, bekymringer og ideer.

Rapporten afrundes med 17 anbefalinger til tiltag, der bør arbejdes med. Derfor besluttede et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg på sit møde efterfølgende at omsætte de 17 anbefalinger til en udviklingsplan for Enggården. Den vil blive behandlet på udvalgsmødet i marts.

Vi er i gang

I mellemtiden er Enggården allerede gået i gang med en omstilling. Syv ud af de 17 anbefalinger er allerede implementeret eller i gang med at blive det.

Det handler blandt andet om besættelse af centrale stillinger som social- og sundhedsassistenter, sygeplejesker og en områdeleder, dertil kommer indførsel af stormøder for personalet, håndtering og opbevaring af medicin, gentænkning af kontaktpersonordningen og opdatering af rolle og opgavebeskrivelser med mere.

Vi er således i gang, men jeg vil også være helt ærlig og sige, at det bliver et langt sejt træk, men vi skal nok komme i mål.

Ansvar

For mig som socialudvalgsformand har denne sag højeste prioritet, og det kan ærgre mig såre, at vi som politikere først har fået lavet denne rapport nu.

Med rapporten står vi et godt sted – forstået på den måde, at den giver nogle gode og klare anbefalinger at arbejde med. Samtidig slår den fast, at der ikke er en forråelseskultur på Enggården – tværtimod. Det var jeg nu heller ikke i tvivl om.

Nu bliver det vores opgave som politikere at tilvejebringe de nødvendige rammer for at genoprette Enggården, så det igen bliver det bedste sted både at bo og arbejde.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester og formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget