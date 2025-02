Vigtige forbedringer på Enggården

I efteråret 2024 besluttede kommunalbestyrelsen at gennemføre en ekstern undersøgelse af forholdene på Enggården.

Formålet var at få solid viden om kvalitet og effektivitet på Enggården, få overblik over muligheder og få anbefalinger til at forbedre den sundhedsfaglige kvalitet samt retning på behov for forbedringstiltag, organisering og arbejdstidsplanlægning.

Nu er rapporten klar, og den viser tydeligt, at der er behov for forbedringer på flere områder. Det er dog vigtigt at understrege, at personalet på Enggården besidder et sundt menneskesyn og deler et fælles ønske om at skabe de bedste rammer for beboerne.

Vi forstår, at rapportens resultater kan vække bekymring, men vil gerne forsikre alle om, at jeg og Venstre tager analysen og anbefalingerne alvorligt. Flere tiltag er dog allerede sat i gang for at sikre konkrete og varige forbedringer.

Administrationens vurdering er, at den eksterne analyse danner et solidt grundlag for en udviklingsplan for Enggården, hvilket vi til fulde bakker op om. Vi vil fortsætte det tætte samarbejde med ledelsen for at implementere anbefalingerne og sikre, at Enggården bliver et sted, hvor både beboere og medarbejdere trives.

Centrale udfordringer

Muusmanns analyse har identificeret seks centrale udfordringer, herunder vanskeligheder med at varetage kerneopgaven, samarbejdsrelationer og kvaliteten af plejen. Disse udfordringer er forstærket af et stigende plejebehov, personaleomsætning, sygefravær og brugen af vikarer, som ikke kender Enggården.

Derudover efterspørger medarbejderne en klarere ledelsesretning og mere synlighed fra ledelsen i den daglige drift. Det er også bekymrende, at medarbejdernes trivsel er under pres, hvilket påvirker både arbejdsmiljøet og den pleje, der tilbydes beboerne.

Analysen har kortlagt, at den nuværende økonomimodel har en lavere tildeling, end hvad den reelle aktivitet er. Det betyder, at der er et gab mellem budgetforudsætninger og den faktiske situation – både når det vedrører beboernes plejebehov og Enggårdens belægningsgrad.

Det er helt klart noget, som vi skal forholde os til.

Anbefalinger for fremtiden

Den eksterne analyse indeholder 17 anbefalinger, der er grupperet i fem temaer, som skal implementeres i tre bølger. Vi anerkender, at det kommer til at tage tid at indføre disse anbefalinger, men det er nødvendigt for at sikre en bæredygtig forbedring af Enggården.

På et møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i marts præsenteres en detaljeret udviklingsplan med implementering af anbefalinger med mere, men allerede nu er flere tiltag sat i gang, herunder besættelse af vakante stillinger og indførelse af stormøder for medarbejderne.

Vi er fast besluttede på at handle hurtigt og effektivt for at sikre, at beboerne på Enggården får den pleje og omsorg, de fortjener, samt at der er et fagligt personale, som trives.

Venstre kommer til at følge implementeringen af handleplanen helt tæt både i udvalg og i Beboer- og pårørenderådet. Endelig er det for os meget betryggende, at medarbejderne har et fælles ønske om at gøre en forskel for borgerne, og at der er et godt og sundt menneskesyn hos personalet.

Med venlig hilsen

Helle Barth – 2. viceborgmester

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen – spidskandidat for Venstre (KV25)