De ældre og fjernvarmen

Dragør er en aldrende kommune med en høj andel af ældre borgere.

De fleste sidder i huse med gasfyring, som ifølge regeringen skal være udfaset i 2035. I Dragør skal mange ældre husejere nu inden den 1. juni træffe en bindende beslutning, om de fremtidigt vil tilslutte sig og overgå til fjernvarme i fremtiden.

Mange ældre husejere vil nok være forbeholdne over for at beslutte sig for fjernvarme. Dels fordi det er en større udgift at betale 60.000-80.000 kroner til et varmeanlæg. Dels fordi man ikke orker besvær med installering, opgravning og rod. Netop i Dragør kan man frygte, at mange ældre vil vælge fjernvarme fra, fordi de ikke ønsker en udgift, som de måske ikke selv får glæde af i deres levetid, og som kun bliver til nytte for arvinger eller en ny ejer.

Jeg tror, at det er nødvendigt med en helt særlig målrettet indsats over for kommunens ældre husejere for at skabe tilslutning til et kollektivt fjernvarmesystem i Dragør. Kommunen og fjernvarmeforsyningsselskabet bør oplyse mere og objektivt om de argumenter, der taler for fjernvarme i forhold til alternativer i fremtiden.

For realiteten i Dragør er nok, at et nej fra ældre til fjernvarme betyder, at man ikke når en tilslutning på 65 procent. Dermed kan kommunen definitivt tabe muligheden for fjernvarme.

På borgermødet om fjernvarme den 6. februar fremlagde professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet nogle overordnede argumenter for at satse på fjernvarme i egnede byområder.

Ved fjernvarme kan man benytte forskellige energikilder (gas, vedvarende energi, geotermiske anlæg, affaldsforbrænding og industriel overskudsvarme med mere), og man har mulighed for at lagre varme i vandtanke til forbrug.

Fjernvarme sikrer dermed bedst en stabil forsyning og pris. Varmepumper kræver forsyning alene med el, som vil svinge efter prisen på verdensmarkedet på grund af vejr og vind.

For Dragør lokalt er der også nogle gode argumenter for fjernvarme. På grund af fleksibiliteten i energikilder er fordelen en høj grad af sikkerhed og stabilitet i fremtidig forsyning og pris i forhold til individuelle varmepumper.

Den enkelte husejer undgår skæmmende og støjende placering af en varmepumpe udvendigt på husfacaden. Både støj og skæmmende udseende har betydning for naboerne og oplevelsen af bymiljøet. Begge dele vil være helt ødelæggende i den tætte bebyggelse i Dragørs gamle bydel.

Den ældre husejer står altså i en særlig situation med hensyn til valg af fjernvarme. Skal man kun tænke på sin egen levetid, spare udgift og besvær ved installering? Er fremtidig varmeforsyning alene et spørgsmål for efterkommerne?

Forsyningsselskabet tilbyder en forsikring for service og reparation af gasfyr, hvis det går i stykker, inden fjernvarmen kommer. Det giver den ældre tryghed så længe. Spørgsmålet er imidlertid også, om man som ældre ønsker at afskære kommende generationer fra fjernvarme.

Sagen er jo, at hvis mange ældre husejere siger nej til tilslutning, så når kommunen ikke en tilslutning på 65 procent. Konsekvensen bliver efter al sandsynlighed, at Dragør aldrig får et fælles varmesystem, der giver sikkerhed og tryghed for nye generationer.

Med venlig hilsen

Jan Engell

Magstræde 4