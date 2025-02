Exitpoll: Pilen peger på fjernvarme

Sådan så den lille exitpoll ud efter mødet. Det var dog ikke alle 450 tilhørere, der gav deres mening til kende, inden de gik. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Der var flest, som satte små hjerteklistermærker på et skilt med »Ja til fjernvarme« ved borgermødet torsdag. Næstflest hjerter blev sat på »Måske«, mens færrest røg på »Nej«-skiltet.

Her er en række af de forskellige udsagn, borgerne kom med, da Dragør Nyt spurgte dem, hvad de havde fået ud af mødet:

»Det skal bare være fjernvarme. Sådan er det. Det er en bunden opgave for os. I 2035 lukker de for gassen, og så har vi ingen valgmuligheder, hvis vi ikke har fjernvarme. Varmepumper larmer alt for meget til at blive installeret mange steder – for eksempel i den gamle bydel.«

»Jeg er endnu mere forvirret end før.«

»Vi har et ret nyt hus med et naturgasfyr, der kun er fem år gammelt, så jeg kunne tænke mig at vide, om man på en eller måde kunne spare op til at få installeret fjernvarme senere. For det virker lidt dumt at skifte et nyt fyr ud. Men vi er en del af en grundejerforening, hvor vi skal være enige, så hvis alle andre er med på fjernvarme, så er vi også.«

»Vi bor på Kålmarken, hvor vi ikke kan få varmepumpe, så vi har allerede tilmeldt os fjernvarme. Og vi tror, at det vil blive lettere at sælge vores hus, hvis der kommer fjernvarme.«

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan fortsætte med gas, når der går gasledninger på kryds og tværs over Østersøen til os.«