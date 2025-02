Kan jeg blive afkoblet fjernvarmen?

Mange spørgsmål om fjernvarme – vi prøver at besvare dem i vores brevkasse. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Mange spørgsmål trænger sig på, når man skal tage stilling til, om man vil melde sig til fjernvarme i Dragør inden den 1. juni. Både Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme og Dragør Kommune svarer løbende på mange spørgsmål, men her i Dragør Nyt vil vi også gerne besvare læsernes spørgsmål.

Send os dit spørgsmål på fjernvarme@dragoer-nyt.dk, så finder vi den rette ekspert til at svare på spørgsmålet og bringer det her i avisen, så andre også kan blive klogere.

I denne uge har vi søgt svar på spørgsmålet:

Kan man blive afkoblet fjernvarmen? Og hvad koster det?

Dragør Fjernvarme oplyser, at man godt kan blive afkoblet fjernvarmen. Det skal dog understreges, at det ikke er noget, de i Tårnby Forsyning har prøvet eller hørt om før. Når folk er på fjernvarme, plejer de ikke at ville skifte. Fordi fjernvarmen graves ind via stikledning, er det på den måde at sidestille med vandledninger eller kloakledninger – altså en helt fast integreret del af huset.

Hvis man – mod Dragør Fjernvarmes forventning – vil afkobles fjernvarmen, er der et fast gebyr for afkobling på 75.000 kroner ifølge det aktuelle takstblad. Det koster altså 75.000 kroner at få afbrudt fjernvarmestikket ved hovedledningen i vejen og få nedtaget måleren. Derudover vil der blive lavet en individuel beregning i forhold til det resterende udbygningstillæg, samt hvad det koster fællesskabet, hvis man bliver afkoblet på det givne tidspunkt.

Du kan se de præcise takstblad på Tårnby Forsynings hjemmeside: https://taarnbyforsyning.dk/fjernvarme/dragoer-skal-du-betale-fjernvarme