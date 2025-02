Kommunen har tilvalgt fjernvarme til alle sine ejendomme

Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Det gik enstemmigt igennem, da Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar skulle tage stilling til, om Dragørs kommunale bygninger skal gå over til fjernvarme.

Dermed blev der lagt ti procent oven i den pulje, der skal ende på mindst 65 procent af den fremtidige varmeforsyning hos private, virksomheder og institutioner i byen, hvis den politiske drøm om fjernvarme i stedet for gasforsyning i Dragør Kommune skal blive til virkelighed.

De 35 kommunale bygninger omfatter blandt andet rådhus, bibliotek, Hollænderhallen og alle skoler. Kommunen forventer ikke, at det vil ændre direkte på varmeregningen, men konvertering fra gas til fjernvarme kan give bedre varmestyring og dermed en lille gevinst. Beregninger viser desuden, at kommunen vil spare klimaet for 1300 tons CO₂ om året ved konverteringen.

Skiftet til fjernvarme skal også godkendes i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.