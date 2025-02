Svært at gennemføre alkoholfri sidste skoledag

Knap halvdelen af Dragørs elever i 9. klasse har ikke lyst til, at der skal være alkohol på sidste skoledag og til afslutningsfesten. Det har de svaret i en undersøgelse, UngDragør har lavet. Og dette tal vifter Troels Wassard Lund, leder af UngDragør, frem for sig, så ofte han kan.

For han, kommunalbestyrelsen og alle andre, der har været engageret i målet om at skabe en ny tradition for en alkoholfri sidste skoledag for 9. klasserne allerede her i sommeren 2025, har mødt en del bump på vejen.

»Vores idé har mødt modstand både hos nogle unge og nogle forældre. Men der vil jeg bare blive ved med at holde fast i, at selvom der er unge, der gerne vil drikke, så er der altså lige så mange, der ikke vil. Og vi er nødt til at tage fat på den her alkoholkultur, som i 9. klasse i Dragør er markant højere end i andre dele af landet – både så vi kan udskyde unges alkoholdebut så længe som muligt, og så vi sikrer, at ingen føler sig presset til at drikke. Unge og forældre skal være klar over, at der faktisk er ret mange, som ikke har lyst til at drikke,« lyder det fra Troels Wassard Lund.

Forældre skal turde tage kampen

Han blev overrasket, da han kom til Dragør og hørte om traditionerne med, at eleverne i 9. klasse cykler rundt til hinandens forældre, og nogle steder får serveret alkohol og måske også slutter af med fri bar til en forældrearrangeret fest.

»Vi kan ikke fjerne alkoholen, men vi er nødt til at have dialogen med de unge og deres forældre. Vi skal sikre, at forældrene sætter sig ned og tager en snak med de unge – og at de tør tage kampen med dem,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan og vil ikke bestemme, hvad forældrene gør eller serverer på deres egen grund, men jeg vil have lov til at fortælle dem, hvor stor en betydning det har, hvis de bakker op om vores tiltag og forsøg på at skabe en i dette tilfælde sidste skoledag, hvor fokus ikke er på alkohol.«

At opbygge ny tradition tager tid

Han har derfor holdt møder med blandt andet forældrene og skolerne – og selvfølgelig også med de unge. Men på et eller andet tidspunkt måtte han også sande, at Dragør måske ikke var parat til den helt store forandring fra den ene dag til den anden. Ej heller var der penge til at stable den kæmpe alkoholfri festival på benene, han havde drømt om.

»Så nu starter vi stille ud og oparbejder en ny tradition ved at lave noget nyt på sidste skoledag. I år er startskuddet på den festival, vi gerne vil have på længere sigt. Det betyder, at vi som afslutning på cykelturen åbner op for to timer med fuld fart, madboder og sjove aktiviteter som på en festivalplads. Jeg tror, at det bliver godt, og jeg håber på opbakning til det. Hvad de unge så laver bagefter, kan vi ikke styre. Men jeg håber på, at fordi det ser ud til, at vi har succes med de alkoholfri fester for 6., 7. og 8. klasserne nu, så får de et helt andet indløb end de nuværende 9. klasser til sidste skoledag og køber ind på ideen med en alkoholfri sidste skoledag de kommende år,« siger Troels Wassard Lund, der understreger, at det vigtigste for ham er, at alkoholen ikke bliver omdrejningspunktet for dagen.