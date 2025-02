Træffer jeg et fjernvarmevalg på købers vegne?

Mange spørgsmål trænger sig på, når man skal tage stilling til, om man vil melde sig til fjernvarme i Dragør inden den 1. juni.

Både Tårnby Forsyning og Dragør Kommune svarer løbende på mange spørgsmål – og her i Dragør Nyt vil vi også gerne besvare læsernes spørgsmål.

Send os dit spørgsmål på fjernvarme@dragoer-nyt.dk, så vil vi gøre vort bedste for at finde den rette ekspert til at svare det – og bringe svaret her i avisen, så andre også kan blive klogere.

VI kan ikke love at kunne få svar på alt, men vi vil bestræbe os på at finde svar på det meste – særligt det, der også kan gavne andre i samme situation

I denne uge har vi søgt svar på spørgsmålet:

Hvad gør jeg, hvis jeg er ved at sælge mit hus? Træffer jeg et valg på kommende køberes vegne, som de ikke kan komme ud af igen?

Både ja og nej. Hvis du er i gang med at sælge dit hus, træffer du en beslutning på kommende køberes vegne, uanset om du vælger at tilmelde dig fjernvarme eller ej. Men de kan godt komme ud af aftalen – eller ind i den. Det kommer dog til at koste dem noget.

Ifølge Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme binder man sig godt nok til fjernvarme, når man underskriver kontrakten fra Dragør Fjernvarme. Men hvis man fraflytter sin bolig, og den nye ejer ikke ønsker fjernvarme, kan den nye ejer godt komme ud af aftalen, hvis der ikke er lavet stikledning endnu. Er stikledningen lavet og fjernvarmeforsyningen etableret, skal man betale et beløb for at komme ud af aftalen. Der er et fast gebyr for afkobling på 75.000 kroner.

Hvis man til gengæld ikke melder sig til fjernvarme inden den 1. juni, kan en ny ejer godt melde sig til på et senere tidspunkt, såfremt det sker i god tid inden gravestarten i det pågældende område.

Her vil den aktuelle besparelse på investeringsbidraget – som man får netop nu ved at tilmelde sig inden den 1. juni – dog ikke gælde. Derfor vil den nye ejer skulle betale investeringsbidraget på knap 24.000 kroner.