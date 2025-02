De konservative er klar med 15 kandidater til kommunalvalget

Alle medlemmer af den nuværende konservative byrådsgruppe genopstiller ved næste valg. Her er de i selskab med formanden for den lokale partiforening i Dragør, Kurt Christensen (bagerst til venstre). Arkivfoto.

Den konservative vælgerforening i Dragør har præsenteret en foreløbig liste med 15 kandidater, der stiller op til kommunalvalget i november.

Ved sidste kommunalvalg blev Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe valgt ind som konservative mandater i kommunalbestyrelsen, og alle seks kandidater genopstiller til efteråret.

Det Konservative Folkeparti har i indeværende valgperiode haft borgmesterposten og har været en del af et samarbejde med Socialdemokratiet, Venstre og senere også Moderaterne. Ifølge partiet har samarbejdet ført til økonomisk genopretning og en klarlægning af kommunens udfordringer og muligheder.

»Konservative i Dragør har vist vejen for et stærkere Dragør. Sammen med den nuværende kommunalbestyrelsesgruppe vil det samlede kandidathold kunne tage ansvar for de udfordringer og opgaver, Dragør står over for,« fortæller Kurt Christensen, der er formand for Det Konservative Folkeparti i Dragør.

Nye navne på listen

Udover den nuværende konservative gruppe har ni yderligere kandidater meddelt, at de opstiller til kommunalvalget. Heriblandt er Jerrik Walløe, Chano Chrillesen og Kurt Christensen, der alle opstillede for partiet i 2021, samt Rikke Marianne Karlsson, der ved de seneste to kommunalvalg har været opstillet for Socialdemokratiet.

Derudover opstiller Sanne Christensen, Mads Lustrup og Lars Bendtsen.

»Jeg er utrolig glad for og stolt over, at vi allerede nu kan stille med 15 kandidater. Det er kandidater, der brænder for Dragør og ønsker at fortsætte den udvikling, vi har set de seneste år,« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Den endelige kandidatliste bliver fastlagt i marts 2025, og der er mulighed for, at flere navne bliver tilføjet.