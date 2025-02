I Dragør Nyt den 5. februar 2025 spørger avisen meget relevant: »Er fjernvarmen overhovedet grøn?«, og svaret fra Tårnby Forsyning er ikke overraskende: »Ja, den er grøn.«

Selvom hovedparten – cirka totredjedele af opvarmningen – kommer fra træflis eller træpiller? Træmasse, der lidt misvisende bliver kaldt biomasse, og som udleder mere CO₂ end nogen andre fossile brændselsprodukter.

Er træflis klimaneutralt?

Svaret fra Tårnby Forsyning er for så vidt politisk korrekt. For det er en politisk vedtagelse, at afbrænding af træflis er klimaneutralt. Men rent fysisk er det ikke. Overhovedet ikke.

Faktisk udleder det mere CO₂ end alt andet fossilt brændstof – inklusive kul. Og de nye træer, der plantes til erstatning for de gamle træer, er først efter 40 til 50 år lige så effektive til at optage CO₂ som de gamle træer.

Vores opvarmning med importeret træ er da også blevet kaldt »Det store Klimabedrag« i en ny DR-dokumentar. Hvor træflis fra restproduktionen af tømmer og træfældning oprindelig gav god mening at afbrænde, så er virkeligheden i dag, at vi importerer mere end 200.000 tons træflis fra blandt andet Estland, USA og Brasilien.

Helt sunde træer, der egentlig bare skulle optage CO₂, men nu er blevet fældet, skåret op og transporteret den lange vej til Danmark – og brændt af.

»Hvis alle gjorde som Danmark, var vi på røven«

Sådan siger den amerikanske biomasseekspert og forsker dr. Mary S. Booth. Og tidligere klimaminister Dan Jørgensen (S) har da også i 2021 fortalt til mediet Altinget, at den danske model ikke er holdbar til kopiering i andre lande, og at biomassen bør udfases.

Problemet er imidlertid, at vi kommer endnu længere væk fra vores målsætning om at reducere vores CO₂ udledning med 70 procent, hvis vi opgiver at fyre med træmasse og fornægter illusionen om, at det er klimaneutralt.

Træflis er blevet big business

Vi er blevet afhængige af træflis, fordi det leverer totredjedele af vores varme og energiforsyning. Vi har omstillet vore kraft- og varmeværker til træflis , og der er gjort store investeringer, som slet ikke er blevet forrentet endnu.

Og da vi politisk har vedtaget, at træflis ikke udleder CO₂, er der heller ikke nogen CO₂-afgift på afbrændingen, selvom den er den mest skadelige af alle former for afbrænding. Dermed er træflis blevet mere konkurrencedygtig end andre fossile brændstoffer. Træflis er blevet big business.

Hvor længe kan vi bevare illusionen?

Danmark har endnu status af at være et grønt foregangsland, men illusionen om vores grønne førertrøje vil briste på et tidspunkt. Vi brænder andre landes skove af for at nå vores klimamål.

Vi gør det, selvom det hverken er klimavenligt eller bæredygtigt.

Det er en klimamæssig blindgyde. Det er trist og er ikke medvirkende til at skabe tillid til vore politikeres dømmekraft. Så nej, nutidens fjernvarme er årsagen til vores klimaudfordringer.

Kan vi undvære den grønne biogas?

I klimaforliget fra 2022 er det besluttet at lukke for gassen til husopvarmning i 2035. I 2029 forventes vi imidlertid at have 100 procent grøn biogas i vores gasnet, og mon ikke vi til den tid kan indse, at beslutningen om at lukke for gassen – en beslutning, der blev truffet under »Putins gas« – ikke længere giver nogen mening? Tværtimod.

Hverken miljømæssigt eller økonomisk. Både Det Miljøøkonomiske Formandsråd, vores klimaminister og Den nationale energikrisestab NEKST har alle for nylig anbefalet, at vi bør fortsætte med vores grønne biogas, dér hvor fjernvarmen ikke kommer.

Med disse udmeldinger kan vi med god samvittighed sige ja tak til at bevare biogassen. Den er lige nu både grønnere og billigere end nutidens fjernvarme. Vi har 18.000 kilometer velfungerende gasnet. Det gasnet må vi bevare, indtil den grønne teknologi har indhentet og overhalet den grønne biogas.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)