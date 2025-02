Familiesheltere og kulturhistorie: Naturpark Amager klar med ny plan for fremtiden

Planen omfatter flere forskellige naturområder, herunder Kalvebod Fælled, Kongelunden og kyststrækningen langs Amagers sydlige og østlige sider. Foto: Freja Bundvad.

Naturpark Amager har fået grønt lys af Dragør Kommune til en ny plan, der sætter retningen for parkens udvikling frem mod 2030. En enig kommunalbestyrelse godkendte planen på mødet den 23. januar, og planen skal nu endeligt godkendes af Friluftsrådet.

Naturpark Amager ligger på den sydlige del af Amager og strækker sig gennem områder i Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. »Naturparkplan 2025-2030« er den tredje af sin slags og bygger videre på tidligere planer, der har formet området som en natur- og rekreativ ressource for både lokale borgere og hele hovedstadsregionen.

Trivsel og tilgængelighed

En af de vigtigste målsætninger i planen er at bruge naturparken som ramme for sundhed og trivsel. Det indebærer blandt andet at forbedre faciliteterne, så flere mennesker med forskellige behov kan få adgang til naturen.

Naturparken vil også fokusere på oplysning om, hvordan naturen kan bidrage til både fysisk og mental sundhed. Samtidig arbejdes der på at rejse midler til et projekt med fokus på natur og sundhed, som skal gøre parken endnu mere tilgængelig.

Tilgængeligheden spiller i det hele taget en stor rolle i den nye naturparkplan. Der er planer om at anlægge nye stier og ruter, herunder en langdistancevandrerute og kortere lokale stier. Desuden planlægges der at opføre seks nye shelterpladser, hvor flere skal tilbyde familiesheltere. Derudover skal man kunne udleje cykler og friluftsudstyr ved parkens indgange.

Biodiversitet og kulturhistorie

En anden vigtig del af planen er biodiversitet og naturpleje. For at fremme artsrigdommen i området skal der iværksættes indsatser for at bekæmpe invasive arter som bjørneklo og japansk pileurt. Derudover vil man ifølge planen genoprette vådområder for at give bedre levevilkår for truede planter og dyr.

Planen lægger også vægt på parkens kulturhistorie. Historiske spor som gamle militære anlæg skal fremhæves, så de bliver en del af oplevelsen for de besøgende, men gamle militærhegn ved Kongelunden skal fjernes, så de ikke er til gene for dyr i områderne.

Naturpark Amager drives i et samarbejde mellem Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Naturstyrelsen og By & Havn.

Planen skal godkendes i de øvrige kommuner og vurderes af Friluftsrådet, før indsatserne kan sættes i gang.