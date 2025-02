Nej til glamping – ja til surfcenter

På Sydstranden ud for Sylten nyder kitesurferne forårets blæsevejr. Arkivfoto: HAS.

Det bliver lovligt for ejerne af et surfcenter på Kalvebodvej at fortsætte forretningen, men de må se langt efter drømmen om at drive glampingvirksomhed – altså teltture for luksuscampister.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet.

Både surfcenter og glamping var etableret, da sagen kom for kommunalbestyrelsen – men uden at der var søgt tilladelser. I stedet var der indsendt ansøgninger om dispensation, som er en ansøgning om tilladelse på efterbevilling – og den blev altså givet til surfcenteret, men ikke til glampingvirksomheden.

Det skyldes det rent lovgivningsmæssige. Området er underlagt et støjcirkulære på grund af flyruterne fra lufthavnen, og derfor må der ikke tilbydes overnatning på stedet.

Der var enstemmighed blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i afslaget til glamping, mens 14 ud af 15 medlemmer stemte for tilladelsen til surfcenteret. Sydamagerlistens Flemming Blønd var den enlige opposition.

Han fortalte i kommunalbestyrelsessalen, at han havde indtryk af, at mange virksomheder opererede fra adressen uden de nødvendige tilladelser, og han fik derfor indført et protokoltillæg til kommunalbestyrelsesdagsordenen, der hedder:



»Sydamagerlisten finder som udgangspunkt, at etablering af et surfcenter er en god idé og helt i overensstemmelse med vores erhvervspolitik og områdets anvendelse til fritidsformål. Men forinden der skabes mulighed herfor, henstilles det til Forvaltningen at sikre, at de erhvervsaktiviteter, der i dag – uden hjemmel hertil – er registreret på ejendommen, ophører.«

Et protokoltillæg er en tilføjelse, der indføres i referater fra kommunalbestyrelse og politiske udvalg på opfordring fra en eller flere politikere. Det betyder, at referaterne ikke bliver rene beslutningsreferater, men også kan bruges til at tilkendegive en holdning.