På dybt vand? Her er en guide til de mange tal og begreber i kystsikringen

Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Det er let at fare vild i principperne bag beregningen af kystsikringsprojektet. Her er en oversigt over de mange begreber, tal og procenter, der tilsammen former det gigantiske projekt. Snup en kop kaffe, og læs løs!

Projektet

Rapportudkastet fra revisions- og rådgivningsvirksomheden KPMG skal blive til den sidste af fire delrapporter, som skal samles i en stor rapport og danne grundlag for Folketingets og kommunernes videre arbejde med en eventuel sikring af Storkøbenhavn. Rapporten skulle have ligget klar før årsskiftet, men er indtil videre udskudt til slutningen af februar eller begyndelsen af marts.

Undersøgelsen omfatter København, Tårnby, Hvidovre og Dragør Kommuner, og målet er hovedsageligt at beskytte den storkøbenhavnske infrastruktur – altså lufthavne, kraftværker, jernbaner, motorveje og andre vigtige installationer – mod den værst tænkelige oversvømmelseshændelse.

Dragør har ingen kritisk infrastruktur. Rapportens hovedberegning for Dragør er derfor baseret på en 100-årshændelse, som den vil se ud i 2075. Det er samme tal, som kommunen bruger i det kystbeskyttelsesprojekt, som Dragør selv er i gang med at planlægge.

Modellerne

Kystbeskyttelse i Danmark udføres normalt efter nytteprincippet, hvor de, der får gavn af beskyttelsen, skal betale for den. Det vil sige, at ejere af værdifulde huse med stor oversvømmelsesrisiko skal betale mere end ejere af bygninger, der er i mindre risiko. Det er også det princip, som benyttes i rapportudkastet fra KPMG.

Rapporten opererer med to modeller for fordelingen af regningen: en zonemodel, hvor hovedstaden deles i tre zoner, hver med ensartet oversvømmelsesrisiko. Zone 1 er bygninger, der vil blive ramt af hændelser op til en 100-årshændelse, hvis ikke der bliver kystsikret. Det er i denne model, at Dragørs private ejendomsejere lander på 11 procent af den samlede regning.

Den anden model er matrikelmodellen, hvor oversvømmelsesrisikoen opgøres for hver eneste bygning ud fra 24 tænkte stormflodsscenarier. Med matrikelmodellen lander Dragørs private ejendomsejere på 15 procent af den samlede regning.

KPMG er mest indstillet på zonemodellen, som derfor er grundlaget for Dragør Nyts artikler.

Tidsplanen

Det tager tid at lave kystsikring – men der er stor forskel på det kommunale og det statslige projekt. Staten opererer med en samlet løsning inden 2060.

Dragør Kommune skriver i en oversigt, at tidshorisonten for det statslige projekts lokale del er ukendt, men formentlig ligger inden for de næste 30-40 år.

Dragørs eget projekt, der giver samme sikkerhedsgrad som den statslige løsning, forventes fuldført inden 2030.

Tallene

Efter denne belæring kommer vi til det mest interessante – hvad koster det, og hvem skal betale.

Det første spørgsmål er overraskende svært at besvare. Rapporten fra KPMG opererer ganske vist med et beløb på 10,82 milliarder kroner for hele herligheden i det storkøbenhavnske projekt – og med en andel til Dragørs private ejendomsejere på 1.164.000.000 kroner foruden 136 millioner kroner til det lokale erhvervsliv.

Men tallene er usikre, fordi det er en tilbageberegning til 2024-priser af de samlede etableringsomkostninger i 2060. Beregningen – der kaldes nettonutidsværdi og er et almindeligt anerkendt værktøj til at vurdere investeringer – tager udgangspunkt i en lang række forskellige omkostninger og bidrag over den lange årrække.

Derfor kan der være stor usikkerhed. Tallet vil for eksempel ændre sig, hvis kystsikringen helt eller delvist afsluttes før 2060.

Dragør Kommune opererer selv med 1,7 milliarder for den statslige model for kystsikring af Dragør-strækningen. Det er dog uden, at det beløb nødvendigvis skal betales af folk i Dragør.

KPMG-rapporten sætter alligevel ret præcise tal på i form af procenter af den endelige regning.

Ved zonemodellen ser det sådan ud for private ejendomsejere – det totale indbyggertal i de enkelte kommuner er sat i parentes.



Dragør: 11 procent (14.288 indbyggere)

Hvidovre: 8 procent (52.964 indbyggere)

Tårnby: 6 procent (43.506 indbyggere)

København: 23 procent (659.350 indbyggere)

Erhvervslivets andele ser sådan ud:

Dragør: 1 procent

Hvidovre: 12 procent

Tårnby: 1 procent

København: 24 procent

Resten ligger på infrastruktur, forsyningsvirksomheder og offentlige bygninger, hvor procentsatsen ikke er fordelt på kommuner.



I den nuværende model er det ikke alle, der skal betale – kun dem, der får nytte af det. Det står dog ikke klart, hvor mange der helt præcist skal omfattes af zonemodellen ifølge KPMG.

Dragør Kommune har selv opereret med, at 2.300 ejendomsejere skal dele regningen. For at fuldende forvirringen er en ejendomsejer ikke nødvendigvis det samme som en husstand.

En usikker fremtid

Reelt er alt oppe i luften.

De fire rapporter er alene en forundersøgelse, der skal afklare, om der overhovedet er grundlag for en kystsikring. Hvis der skal arbejdes videre med projektet, skal politikerne på Christiansborg ud i store forhandlinger for at finde løsninger, der giver mening både sikringsmæssigt, anlægsmæssigt og økonomisk.

Det kan betyde helt nye beregningsmetoder, hvor man går væk fra både nytteværditanken, zonemodellen og den lokale finansiering.

Tallene fra KPMG-rapportudkastet er derfor et øjebliksbillede – men indtil videre det klareste bud på, hvordan udgifterne skal fordeles med de modeller, man bruger i dag.





KPMG-rapportens projekt hedder 5A på denne oversigt, mens Dragør Kommunes eget projekt er indrammet med gult. Illustration: Dragør Kommune.