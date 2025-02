Arkæologiske fund trækker tråde tilbage til bronzealderen

Arkæologiske undersøgelser i området omkring Tømmerup og Københavns Lufthavn har afsløret betydningsfulde fund fra den yngre bronzealder, før-romersk jernalder og vikingetiden. Det kan man blive klogere på til Dragør Museumsforenings arrangement torsdag den 20. februar i Wiedergårdens Festsal.

Her kommer museumsinspektør Nikolaj Wiuff Kristensen fra Kroppedal Museum og fortælle om de arkæologiske fund.

Ifølge de nye udgravninger var området allerede i yngre bronzealder – cirka 800 år f.Kr. og frem – en vigtig lokalitet for hørproduktion. I den ældste periode blev hør forarbejdet i en landsby bestående af fem til seks gårde.

På denne grund har der stået et hus i den yngre bronzealder. Foto: Kroppedal Museum.

Arkæologerne fandt brønde, der blev brugt til tørring af hørren – en essentiel del af tekstilproduktionen. Hørproduktionen på dette tidspunkt vurderes at have haft et kommercielt sigte og er blandt de tidligste eksempler på organiseret produktion af denne type i Danmark.

Velbevarede fund

I vikingetiden genoptog området sin rolle som centrum for hørproduktion, denne gang med udgangspunkt i landsbyen Tømmerup, som oprindeligt hed »Tumi’s torp«. Cirka 200 til 300 meter syd for Tømmerup fandt man 25 velbevarede brønde med spor af bundter af hør og en stige med to trin, der blev brugt i processen.

Fundene inkluderer også trægenstande som en skål, et fad, tre nagler og en unik genstand, som muligvis blev brugt til at spænde en vogn for en okse eller hest.

Andre opdagelser i området tæller en bådgrav fra jernalderen fundet på lufthavnens område, en gård fra vikingetiden nær Dragør og en tidlig jernalderbebyggelse ved Store Magleby.