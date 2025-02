Blåt Dragørs seniorvelfærd

For Blåt Dragør handler det om Dragør, og hvordan vi sammen skaber et lokalsamfund præget af høj kvalitet og frie valgmuligheder for alle byens borgere – unge som seniorer.

I Blåt Dragør ser vi seniorers erfaring, viden og livsklogskab som en ressource og ikke et problem.

Der bliver til tider talt om »ældrebyrden«, og bliver det ikke udtrykt så negativt, pakkes det ind i udtryk som »den demografiske udfordring«.

Desværre kendetegner det mange moderne vestlige samfund at opfatte seniorer som en belastning og et problem mere end som individer med hver deres kompetencer. Vores ældre skal »parkeres« og desværre ofte så billigt og problemfrit som muligt.

Derfor ser vi ældre sidde rundt omkring, ofte meget alene og marginaliseret, ventende på at hjemmehjælpen skal dukke op som det sociale højdepunkt.

Er det præmien for igennem livet at bidrage til det velfærdssamfund, vi andre nyder godt af?

Kan vi være det bekendt? Eller kan vi måske gøre det bedre?

Friplejehjem og seniorboliger i Dragør

Blåt Dragør, der går til valg til november med fokus på frihed og kvalitet, har et udtalt ønske om, at også Dragørs seniorer skal have et liv fyldt med værdi og kvalitet. Ingen må blot parkeres og føle sig tilovers. Det gælder os alle. For vi kan alle noget, og ingen kan intet!

Mange af Dragørs seniorer har levet et interessant og spændende liv, fyldt med oplevelser, sociale netværk og store beslutninger, de har skullet tage – gennem deres private liv og gennem erhvervskarrierer.

De har været grundstenene i det velfærdsdanmark, der blev opbygget efter Anden Verdenskrig, og som har gjort Danmark til et af verdens rigeste og efter sigende også lykkeligste lande.

Men tænker vi nogensinde: Hvor må det bare være lykken at blive ældre i Danmark?

Vore dages seniorer er ikke en generation, der føler, at det er lykken at blive parkeret, få frataget sine frie valgmuligheder, ventende på, at naturen skal gå sin gang.

Hvorfor skal livet som senior være anderledes, end resten af ens liv har været?

Naturligvis skal det heller ikke det, og derfor er det vigtigt, at der nytænkes rent politisk.

I Dragør er det derfor givet, at vi skal gøre noget for at skabe interessante og levende bofælleskaber i form af seniorboliger. Der er tænkt mange gode tanker og taget mange private initiativer omkring seniorboliger, ikke mindst af foreningen Dragør SeniorBo.

Men igen og igen bliver emnet skudt til hjørne – puttet ned i den berygtede politiske syltekrukke, hvor alting langsomt, men sikkert forgår med tiden.

Men når man er senior, betyder tid noget, og det kan være frustrerende at opleve gode, konstruktive ideer smuldre hen, blot fordi man i Dragør har så pokkers svært ved at tage sig sammen til at føre initiativer ud i livet. Initiativer, der kan øge livskvaliteten betragteligt for så mange af byens borgere.

På samme måde er det trist at opleve, at selv erfarne politikere håner og gør grin med ideer som for eksempel et friplejehjem i Dragør.

Når man nu ved, hvor populære friplejehjem er, og hvor tilfredse beboerne er med deres større frihed og valgmuligheder, kan det undre, at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T nedstemte mit forslag om at undersøge mulighederne for netop at etablere et friplejehjem i Dragør.

Dansk Folkeparti, der ellers normalt nok gør meget ud af profilere sig som de ældres parti, foreslår i fuldt alvor, at hvis man ønsker et friplejehjem i Dragør, kan man jo bare selv købe en grund, opføre en bygning og ansætte personale. Tænk, at debatniveauet er på det plan …

Den næste valgperiode er afgørende

For Blåt Dragør er det derfor helt centralt, at der i den kommende valgperiode – 2026-2030 – bliver opført et antal seniorboliger, mens der endnu er byggemuligheder tilbage, og at der aktivt søges interessenter, der vil arbejde med planer om et friplejehjem.

Det er en garanti fra Blåt Dragør til vælgerne, at vi kun indgår i en eventuel konstitueringsaftale, hvis disse ønsker blive imødekommet.

Jo længere tid, der går, jo ringere bliver mulighederne for at tilgodese vores seniorer med hensyn til deres boligønsker. Derfor er næste valgperiode helt afgørende. At tøve nu vil med al sandsynlighed forhindre muligheden for altid.

Skal robotterne overtage hjemmehjælpen?

Endnu et emne ligger Blåt Dragør meget på sinde: tidstyranniet, som præger hjemmehjælpen, og hvor ringe muligheder de har for at gøre ordentlig rent og tage sig af de ældre, der til stadighed får mindre og mindre hjælp.

Arbejdsforholdene for hjemmehjælperne er stærkt utilfredsstillende. Når man tager en sosu-uddannelse, er det jo, fordi man ønsker at have med mennesker at gøre og kunne gøre en forskel for de ældre – og/eller handicappede – borgere, man kommer ud til.

Men ønsket om at give vores mest sårbare det liv, de fortjener, fortaber sig ofte i bureaukrati, og hvor mange minutter man har til at gøre rent, den personlige pleje, for ikke at tale om de få sekunder, der er til at høre den ældre medborger om, hvordan det egentlig går.

Det kan vi ikke være bekendt, hverken over for hjemmehjælperne eller vores ældre naboer.

Skatteindtægter har fået kommunekassen til at opsamle over 140 millioner kroner. Hvis de penge ikke skal komme borgerne – unge som ældre – til gavn, hvem skal de så komme til gavn?

En af mine naboer, en ældre kvinde, har fået besked på at købe en robotstøvsuger – ja, faktisk helst to, da hun bor i en toetages villa. For der er simpelthen ikke mulighed for, at hjemmehjælperne kan nå at støvsuge, når de kommer på besøg få minutter hver anden uge. Og der er ikke skyggen af en chance for, at en robotstøvsuger kan kringle sig omkring alle møblerne og ind i alle krogene.

Derudover er der udgifterne til en god robotstøvuger og den tekniske viden, som det kræver, før at så meget som ét enkelt støvfnug bliver opsamlet. Ikke alle ældre er rige og har 5.000-12.000 kroner til at købe bare én god robotstøvsuger, og langt fra alle ældre kan installere dem.

Er vi virkelig blevet så fattige – eller lader vi, som vi er det – at vi ikke under vores ældre et ordentligt seniorliv fyldt med omsorg og tryghed?

Blåt Dragør garanterer, at vi aldrig kommer til at stemme for, at vores ældre tvinges til at købe robotter til at overtage rengøringen med videre, og vi garanterer, at hjemmehjælpen har set sin sidste nedskæring – tværtimod skal de fremover have mere tid til at gøre det, de er uddannet til, hvilket vil sige drage omsorg for netop de mennesker, der har gjort Danmark til et rigt land.

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Blåt Dragør