Erhvervsfolk til de unge: »Rejs, vælg forkert, lyt til jeres mavefornemmelse«

Torsdag aften sad fire erhvervsfolk fra Dragør klar til at dele ud af deres erfaringer for 9. klasserne. Foto: Freja Bundvad.

»Hvad vil du gerne være, når du bliver stor?«

Til foråret står skoleelever i 9. klasse overfor et valg, der kan få stor betydning for deres fremtid. De skal nemlig beslutte, hvad de vil efter folkeskolen – og der er mange muligheder. Skal man tage 10. klasse, fortsætte i gymnasiet, tage et år på efterskole eller måske begynde på en erhvervsuddannelse?

Der er mange veje at gå, og de valg, man træffer som teenager, kan få indflydelse på arbejdslivet som voksen. Det er kort sagt en stor beslutning, der skal træffes inden folkeskolen afsluttes.

Erhvervs- og kontorfællesskabet Framehouse på A. P. Møllers Allé har besluttet sig for at medvirke til at klæde de unge fra Dragørs tre folkeskoler bedst muligt på, inden de skal træffe deres uddannelsesvalg. Derfor har Framehouse for tredje år i træk inviteret eleverne fra 9. klasse indenfor tre aftener i januar og februar.

Hvad er succes?

Torsdag den 6. februar besøgte eleverne fra 9.A og 9.B på Dragør Skole erhvervshuset, hvor fire lokale erhvervsfolk med forskellig baggrund stod klar til at besvare elevernes spørgsmål i en paneldebat.

Aftenens panel bestod af Martin Kvist-Madsen, der udover at drive Framehouse er administrerende direktør i byggefirmaet Kaj Ove Madsen A/S København (KOM-KBH A/S), fremtidsforsker Anne Skare Nielsen, bæredygtighedsdirektør Mette Just Elkjær og fysioterapeut og stifter af Protreatment Thomas Jørgensen.

Fælles for de fire paneldeltagere var, at de alle har fået succes med en karriere, der måske ikke lå i kortene, da de i første omgang traf deres uddannelsesvalg. Torsdag aften delte de historier fra deres egne karriereveje og besvarede spørgsmål, som eleverne havde forberedt på forhånd.

Eleverne skal snart vælge, om de skal i gymnasiet, i 10. klasse eller tage en erhvervsuddannelse. Foto: Freja Bundvad.

Hvor meget betyder penge for jeres valg af job? Hvad fortryder i? Hvem har hjulpet jer mest i jeres karriere? Hvordan rejser man sig efter en slem, arbejdsmæssig mavepuster?

Spørgsmålene fik debatten vidt omkring, så stemmebåndende var godt varme, da Dragør Nyt fangede Anne Skare Nielsen og Mette Just Elkjær i pausen.

»Det er nogle sindssygt gode spørgsmål, de stiller. Og jeg håber, de kan bruge vores svar til noget, for der er så mange ting, jeg gerne vil sige til dem,« lød det fra Anne Skare Nielsen.

»Men det er også tydeligt, hvad der fylder for dem. De er enormt interesserede i, hvad der giver god løn. Og jeg synes, det er vigtigt at give dem et andet narrativ også. Man kan godt sidde i et job til mange penge om måneden og røvkede sig, fordi det ikke skaber værdi,« supplerede Mette Just Elkjær.

Følg mavefornemmelsen

Panelet gennemgik en typisk arbejdsdag og snakkede både om de sværeste og de bedste ting i deres arbejdsliv.

Selvom flere af dem fortalte, at det til tider kunne være hårdt at have et job, hvor man var »på« det meste af tiden, var de enige om, at de alle sammen glædede sig til at tage på arbejde, når de vågnede om morgenen.

Men for at nå dertil, er der vigtigt at følge sin mavefornemmelse, når man vælger uddannelse og karriere, lød det.

»Man skal ikke være bange for at vælge forkert. Det er bedre at vælge noget og så gøre det til det rigtige. Og hvis det ikke føles rigtigt, så vælg om,« sagde Mette Just Elkjær, der selv har skiftet retning flere gange i sin karriere.

»I det hele taget skal man ikke være bange for at begå fejl. Man skal turde slå sig lidt undervejs. Det er gennem fejl, man lærer mest og udvikler sig,« supplerede Thomas Jørgensen.

Eleverne spurgte også ind til panelets største fortrydelser. Og en gennemgående opfordring var, at man ikke skulle have for travlt.

»Jeg fortryder, at jeg ikke tog nogle pauser og rejste. Nu har jeg været selvstændig i 25 år, der er fuld fart på karrieren og jeg har en dejlig mand og fire børn. Men af og til tænker jeg tilbage og fortryder, at jeg ikke tog mig tid til at rejste rundt,« fortalte Anna Skare Nielsen.

Panelet gav også flere konkrete råd til eleverne, blandt andet om vigtigheden af at netværke og bede om hjælp, når man har brug for det. Martin Kvist-Madsen understregede, hvor meget hjælp der er at hente, hvis man tør at række ud.

»De mennesker, I sidder med nu, kan blive en del af jeres fremtidige netværk. Og det kan skabe så meget værdi for jer i fremtiden,« fortalte han.

Mette Just Elkjær har en kandidatgrad i politisk kommunikation fra Copenhagen Business School. I dag er hun bæredygtighedsdirektør i et solcellefirma. Hun bor i Søvang med sin mand og tre børn, og arbejder frivilligt som fitnessinstruktør. Foto: Freja Bundvad.



Hvorfor er du her i dag?



»Jeg er her, fordi det er en god mulighed for at give de unge mennesker nogle erfaringer, vi selv manglede, da vi stod i deres situation. Jeg ville ønske, at nogen havde vist mig, at der var andre veje end de traditionelle.«​



Hvad er det vigtigste, du kan give videre til de unge?



»At lytte til deres mavefornemmelse og ikke være bange for at skifte spor. Det er ikke en falliterklæring at stoppe op og sige: ‘Det her var ikke mig.’«​