Lysshowet på Kirkevej – en dyr affære

Det kraftige lys fra kunstgræsfodboldbanen rammer natur, dyreliv og naboejendomme. Foto: Kenneth Olsen.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at kommunen i en længere periode med fuldt overlæg har lysforurenet træklynger, hestefolde og beboelsesejendomme i området mellem Kirkevej, Slørvej og Rytterager.

Naboerne bad kommunen slukke lyset fra kunstgræsbanen, indtil problemet var fikset – og boldklubben ville derimod have lyset tændt, så der kunne spilles på banen.

Kommunen valgte vanen tro at underkende alle klager fra naboerne og fortsætte lysforureningen af lokalområdet og dets dyreliv.

Pinlig projektstyring

I 2013 opførte kommunen et full size kunstgræsfodboldanlæg klos op ad naboer, natur og dyreliv uden at udføre naboorienteringer, nabohøringer og basale miljøundersøgelser.

Det støjende anlæg blev placeret 45 meter fra Andelsboligforeningen Kastaniegården, 110 meter fra Grundejerforeningen Skippergården og 220 meter fra Parcelforeningen Maglebylund.

I en lang årrække har anlægget ligeledes medført lysforurening af naboernes private indendørs- og udendørsarealer. Et forhold, der beklageligvis blev forværret, da kommunen ville udskifte belysningen i kunstgræsbanens otte master, så der kunne konverteres til LED-belysning.

Aktindsigt viser, at Dragør Kommunes projektleder fuldstændig har mistet grebet om situationen, hvilket i høj grad også gælder chefen i kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv.

Projektlederen udtaler til entreprenøren: »Problemet er, at det er ved at udvikle sig til en større sag her i Dragør.« (Projektleder, Dragør Kommune, den 23. januar 2025).

Det er vist nok det, man kalder en mild underdrivelse – men hvad koster hele herligheden så?

En bekostelig affære

Ud over kommunens egen projektleder valgte kommunen at hyre en såkaldt senior project manager, der skulle have 197.000 kroner eksklusive moms i rådgivningshonorar.

LED-belysningsprojektet blev derefter sendt i udbud. Kommunen modtog tre tilbud, og én entreprenør blev udvalgt grundet den laveste pris for udførelsen af arbejdet – tilbuddet lød på 471.819 kroner eksklusive moms.

Herefter kom der dog ekstraydelser fra entreprenøren i form af forgæves opstart i uge 41, beslag til hævning af midterste armatur og ombygning af et el-styreskab. Ekstraydelserne beløb sig til henholdsvis 20.381 kroner, 12.000 kroner og 13.212 kroner.

Dermed lyder regningen på 197.000 kroner for rådgiveren plus 517.412 kroner for konverteringen til LED-belysning. Vi lander derfor på 714.412 kroner eksklusive moms. Så er det vist også købt og betalt.

Skrottede klager

Under den vedvarende lysforurening har Dragør Kommunes borgmester, direktion og administration stukket hovederne i busken. Det er lidt ligesom, hvis man holder hænderne for øjnene, så kan andre ikke se én.

Tårnby Kommunes evigt passive miljøafdeling er som sædvanlig heller ikke skredet ind, selvom Dragørs borgere i fællesskab betaler enorme summer for tilsyn og sagsbehandling i netop den slags miljøsager.

I stedet lader Dragør Kommune en ansat affaldsplanlægger besvare naboernes klager, hvilket måske giver meget god mening, hvis hensigten er at tale naboerne efter munden for derefter at smide klagerne i skraldespanden.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) skriver i Dragør Nyt:

»Det, der er sket, er, at der ved monteringen er sket en fejl, som ikke har været i overensstemmelse med den anvisning, som den tekniske rådgiver havde givet, og det efterfølgende har vist sig i samarbejdet med leverandør og rådgiver, at det har taget sin tid at få rettet fejlen.« (Kenneth Gøtterup, Dragør Nyt nr. 6, den 5. februar 2025).

Det blev man ikke meget klogere af, men nu må det være op til de enkelte grundejere og Københavns Lufthavn at vurdere, om der stadig opleves lysgener fra kunstgræsfodboldbanens otte ­­lysmaster.

Uglerne er desværre forsvundet fra Kirkevejs træklynger. De gad ikke kommunens lysshow mere, men forhåbentlig vender de tilbage. Yngletiden er i fuld gang.

Der er rigeligt lys på fodboldbanen – spørgsmålet er, om der er nok lys i pæren på Dragør Rådhus?

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune