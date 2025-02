Per Pallesen underholdt for fuldt hus

Med 100 gæster er borgerforeningens sal fyldt. Foto: Per G. Larsson.

Der var stor efterspørgsel på pladserne, da Dragør Borgerforening mandag den 10. februar afholdt foredrag med Per Pallesen. Oprindeligt var der sat et loft på 80 deltagere, men med ekstra tilmeldinger endte antallet på 100 fremmødte.

At Per Pallesen stadig er en populær herre, kunne borgerforeningen konstatere.

Fra Nordjylland til de store scener

Per Pallesen indtog scenen med sin karakteristiske lune og satte sig ved et bord med en mikrofon og en flaske vand.

Han begyndte aftenen med at fortælle om sin vej ind i skuespillerfaget – en rejse, der startede i barndomsbyen Års i Vendsyssel. Herfra gik vejen videre til revyer i Hjørring, Aalborg og Cirkusrevyen, inden han blev landskendt som skuespiller, instruktør og forfatter.

Per Pallesen fortalte blandt andet anekdoter fra sin barndom i Nordjylland. Foto: Per G. Larsson.

Blandt de mange anekdoter fra hans liv var en særlig episode fra barndommen, hvor han i en købmandsbutik i Års fik lov til at hilse på Kong Frederik 9. Kongen sad ifølge Per Pallesen afslappet på en melsæk med en håndbajer og tilbød den unge Per en sodavand. Da han fortalte om mødet i skolen dagen efter, var der ingen, der troede på ham – indtil kongen senere på dagen blinkede til ham i forbifarten.

Skuespillet trak mere end sparekassen

Selvom Per Pallesen altid har haft et talent for underholdning, var det ikke en selvfølge, at han skulle være skuespiller. Hans far ønskede, at han fik en »ordentlig uddannelse«, og derfor begyndte han som elev i en sparekasse.

Men da han en dag skulle til eksamen i dobbelt bogholderi, tog hans skæbne en anden drejning. På opgavearket skrev han kort og godt: »Jeg vil hellere være skuespiller«, afleverede papiret og gik sin vej.

Det viste sig at være den rette beslutning. Per Pallesen er i dag mest kendt for sin rolle som tjener Boldt i Matador, men har desuden medvirket i 16 film og utallige revyer – både som skuespiller, direktør og instruktør.

Venskaber og vin

Efter en kort pause fortsatte Per Pallesen med at fortælle om sin familie, sine bøger, om sommerhuset i Tversted og sit mangeårige venskab med borgerforeningens formand, Jørn S. Larsen og hans hustru Inge. Vennerne har blandt andet deltaget i utallige vinsmagninger sammen.

Aftenen bød på masser af humor og anekdoter, og det blev en begivenhed, som mange fremmødte sent vil glemme, vurderede Per G. Larsson fra Dragør Borgerforening.