Ældreloven kan ændre alt – men indtil da skal ældre selv betale for robotstøvsugere

Robotstøvsugere er små, automatiske støvsugere, der selv kan navigere rundt i hjemmet og fjerne støv og skidt fra gulvet. De fungerer ved hjælp af sensorer og kan programmeres til at køre på bestemte tidspunkter. Arkivfoto: SignElements.

I Dragør Kommune skal ældre, der får visiteret hjælp til rengøring, i dag selv betale for en robotstøvsuger, hvis de ønsker at få støvsuget deres hjem.

Til sommer træder den nye ældrelov i kraft, og med den får kommunerne mulighed for at finansiere eller udlåne robotstøvsugere til ældre, hvor det giver mening. Flere partier er positive overfor at ændre praksis, så ældre ikke længere selv skal betale, men indtil videre fastholder kommunen kravet om egenbetaling.

Dermed skal visiterede borgere fortsat selv betale for robotstøvsugere – i hvert fald indtil de politiske forhandlinger i efteråret.

Det er dybt urimeligt, mener liste Ts Peter Læssøe, der har fremsat et forslag om at stoppe kravet om egenbetaling med det samme og refundere de ældre, der allerede har investeret i en robotstøvsuger for at kunne få hjælp til rengøring.

Forslaget blev dog nedstemt af et flertal i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, der valgte at afvente implementeringen af den nye ældrelov, som fra den 1. juni 2025 giver kommunerne mulighed for at finansiere robotstøvsugere til borgere, der kan have gavn af det.

Peter Læssøe peger på, at praksissen blev indført i kommunens kvalitetsstandard i 2024 og kalder det »grotesk«, at kommunen fastholder ordningen, når den står til at blive ændret, når ældreloven træder i kraft.

»Jeg synes, at man bliver nødt til at erkende, at det ikke er på sin plads, og stoppe det øjeblikkeligt,« siger han.

Afventer ældreloven

Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stemte imod liste Ts forslag på udvalgsmødet med henvisning til, at en ændring bør afvente den nye lovgivning og indgå i kommende budgetforhandlinger.

Dragør Nyt har rakt ud til Dragørs forskellige partier for at høre, hvordan de forholder sig til sagen.

Nicolaj Bertel Riber (A) mener, at det giver god mening at lade kommunen stå for finansieringen eller udlån af robotstøvsugere til ældre, men først når det bliver muligt som en del af ældreloven. Han påpeger, at der er økonomi forbundet med en ændret praksis, og at ændringer bør ses i en større sammenhæng.

»I en tid, hvor vi bliver færre til at passe på de mange, er velfærdsteknologien herunder robotstøvsugere et værktøj, der gør, at vi kan frigive vigtig tid til nogle andre opgaver for borgerne. Dermed ikke sagt, at det er alle, som skal have en robotstøvsuger, for det er ikke alle, der vil kunne magte den,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

Venstre stemte ligeledes imod liste Ts forslag om at droppe egenbetalingen for robotstøvsugere. I Venstre vil man vente at se, hvordan ældreloven påvirker situationen.

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V), der er spidskandidat for Venstre, er dog åben for at snakke videre om, hvordan robotstøvsugere kan bruges i ældreplejen – men det skal ske på en måde, der ikke går ud over andre vigtige områder.

»Vi skal væk fra standardløsninger og i stedet sikre, at ældre får den hjælp, der giver mest mening for dem. For nogle vil en robotstøvsuger være en god løsning, for andre vil det være nødvendigt med rengøringshjælp udført af en hjemmehjælper – og vi skal kunne tilbyde begge dele,« siger han.

Lovgrundlag skal på plads

Hos de konservative er man åbne for, at robotstøvsugere kan blive et hjælpemiddel, som kommunen bevilger til ældre, men de vil først tage stilling til forslaget om at ændre den nuværende praksis, når ældreloven træder i kraft.

De konservative stemte imod liste Ts forslag om at fjerne kravet om egenbetaling nu, fordi de mener, at beslutningen bør afvente en politisk drøftelse, når de nye regler er på plads.

»Lovgivningen ændres, så vi har mulighed for at bevilge det som et hjælpemiddel. Det, synes jeg umiddelbart, kan være en god idé, men det afhænger af en politisk drøftelse, som vi ikke har haft endnu,« siger Kenneth Gøtterup.

Han understreger også, at »som den nuværende lovgivning er, er det ikke lovligt at gennemføre liste Ts forslag«.

Kritik af nuværende praksis

Stod det til Kim Dupont, stifter og formand for partiet Blåt Dragør, skulle praksissen ophøre med det samme. Blåt Dragør mener, at det nuværende krav om egenbetaling er urimeligt og bør fjernes øjeblikkeligt.

Ifølge Kim Dupont kan en robotstøvsuger aldrig erstatte almindelig rengøring.

»Ikke alle ældre har midler til eller endsige har forstand på at installere og vedligeholde en robotstøvsuger. Bor man i et toetages hus, vil mange også skulle have installeret to robotter – en på hver etage. Det kan være et supplement, men må aldrig stå alene,« siger han.

Lisbeth Dam Larsen (M) stiller spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at kræve, at ældre selv investerer i og vedligeholder en robotstøvsuger. Hun frygter, at svagtseende og gangbesværede borgere kan få problemer med at betjene den eller kan risikere at falde over den.

Peter Læssøe frygter, at sagen vil trække ud, og at flere ældre i mellemtiden vil blive ramt af kravet.

»Indtil da skal de ældre selv betale – og måske få penge tilbage på et senere tidspunkt, måske ikke. Det er bare ikke rimeligt,« siger han.