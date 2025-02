En smart maskine eller spild af penge? Det mener de ældre om robotstøvsugere

Debatten om robotstøvsugere i Dragør Kommune har den seneste tid sat gang i både politikere og borgere. Skal ældre selv betale for dem? Kan de overhovedet erstatte almindelig støvsugning? Og bør visiterede borgere pålægges at bruge dem?

Spørgsmålene deler vandene, og flere politikere er åbne for at ændre praksis, når den nye ældrelov træder i kraft til sommer.

Men hvordan fungerer robotstøvsugere egentlig i praksis for dem, der skal bruge dem? Dragør Nyt tog en tur forbi cafeen på Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården for at høre, hvad byens ældre borgere mener om at lade en maskine overtage støvsugningen – og om de selv kunne finde på at købe en.

Den æder frynserne

Inge Lise Michaelsen er en af dem, der modtager hjemmehjælp til rengøring i eget hjem. Hun får besøg af hjemmeplejen hver 14. dag, hvor rengøringen klares på 40 minutter.

»Jeg har to støvsugere i forvejen, en ledningsfri og en stor en med ledning. Det er forskelligt, hvilken en af dem rengøringsfolkene bruger, men jeg tror da, at de er fint tilfredse med at støvsuge,« fortæller hun.

Artiklen fortsætter efter billedet.

En robotstøvsuger står ikke øverst på Inge Lise Michaelsens ønskeliste. Foto: Freja Bundvad.

Hun ville ikke bryde sig om at skulle investere i en robotstøvsuger, hvis visitatoren vurderede, at hun skulle have det.

»Nej, de er for dyre. Hvis kommunen betalte, ville det være noget andet, men de koster jo mange penge, og jeg har jo to støvsugere, der virker,« siger hun.

Ved et af langbordene sidder Lone Hansen med to veninder og nyder en frokost efter et slag kort. Lone Hansen, der er 84 år gammel, får også hjælp med rengøringen derhjemme. Hun bor på 200 kvadratmeter, men får hjælp til rengøring på 65 kvadratmeter i stueetagen.

»Jeg er rigtig glad for den hjælp, jeg får. Sidst visitatoren var der, nævnte hun også noget med en robotstøvsuger, men hun kunne godt se, at det var helt håbløst, fordi jeg har så mange tæpper, og den ville æde frynserne,« fortæller hun.

De tre veninder er enige om, at kommunen bør tage hensyn til borgernes økonomi, før de pålægges at investere i en robotstøvsuger.

En smart maskine

75-årige Elsebeth Petersen får ikke hjælp til rengøring fra kommunen, men har tilkøbt rengøringshjælp, der kommer hver tredje uge. Imellem rengøringerne bruger hun sin robotstøvsuger, som hun er meget glad for.

»Jeg brækkede ryggen, og så kunne jeg ikke støvsuge. Så jeg købte en robotstøvsuger, og jeg synes, at den gør fint rent. Man kan se, hvor meget støv den har samlet op, når man tømmer beholderen,« fortæller hun.

Hun lader støvsugeren køre med et par ugers mellemrum, og det fungerer fint for hende. Så hun forstår godt, at man fra Dragør Kommunes side mener, at det er smart at bruge robotstøvsugere i hjemmeplejen.

Men hvad synes hun om, at nogle ældre bliver pålagt at købe en robotstøvsuger, hvis de vil have hjælp til rengøring?

»Det kommer an på folks økonomiske situation. Hvis man sidder med en folkepension, er det jo mange penge at bruge 5.000 kroner på en robotstøvsuger. Så kunne kommunen måske give et tilskud,« siger Elsebeth Petersen.