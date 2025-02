Skal biomassen skiftes ud med biogas?

Tak for et indspark i diskussionen omkring udrulning af fjernvarme i Dragør skrevet af Flemming Blønd den 12. februar 2025. (Læs indlægget her, red.).

I indlægget gøres opmærksom på den meget kritisable afbrænding af biomasse på en hel række kraftværker i Danmark og blandt andet Amagerværket. Jeg er meget enig i skribentens betragtninger om biomasse, men mener ikke, at biogas er løsningen.

Biomasse bliver beskrevet som en nul-emissionskilde i de lande, hvor det afbrændes, da man antager, at et træ, der er fældet, kan erstattes af et nyt træ, der i princippet kan binde den samme mængde CO₂ som det, der blev fældet. Problemerne med denne antagelse er mangesidet.

For det første er der ingen garanti for, at der bliver plantet nye træer på de arealer, der bliver skovet.

For det andet – og for klimakrisen det vigtigste problem – vil man skabe en CO₂-gæld, indtil et nyt træ har opnået samme CO₂-binding. Det er nu, vi står i et akut klimaproblem, der skal handles på. Vi er i 2024 for første gang i nyere tid over en præindustriel temperaturstigning på halvanden grad, og vi ser allerede nu betydelige konsekvenser af den stigende temperatur.

For det tredje har det øgede fokus på afbrænding af vores skove også en stor konsekvens på verdens biodiversitet. Verden er i voldsom forandring, økosystemerne svinder ind både på land og i havet, og udryddelsen af arter går nu så stærkt, at man taler om den sjette masseuddøen.

Udover antagelsen om, at biomasse er CO₂-neutralt, bygger fortællingen om biomasseforbrændingen også på den antagelse, at biomasse fremstilles af resttræ fra skovning og savværker. Det er igen og igen dokumenteret, at det ikke er det fulde billede, men at også hele skovområder bliver fældet og solgt som såkaldt resttræ.

Skal vi så i stedet bruge biogas?

Jeg kan godt se, at det er belejligt med dette synspunkt, da mange så kan beholde deres nuværende gasfyr og ikke skal skifte til enten fjernvarme eller varmepumpe. Men det er i denne sammenhæng vigtigt også at pointere nogle af de negative sider ved denne teknologi, da det ikke kom frem i ovennævnte læserbrev.

En af de store klimamæssige problemer ved at vælge biogas er, at den metan, der dannes ved fremstilling af biogas, er en betydeligt mere potent drivhusgas end CO₂ over en periode på 25 år.

Det er derfor et stort problem, at man ved alle biogasanlæg og de tilhørende rørsystemer ser udslip af denne meget potente drivhusgas. Igen kan man argumentere for, at det er nu og de næste 25 år, at vi skal sikre en fuldstændig omstilling af vores energiforsyning for at minimere effekterne for vores børn og fremtidige generationer.

Derudover plantes der også såkaldte energiafgrøder til biogasanlæggene. Disse marker kunne enten være anvendt til at producere menneskeføde eller være omdannet til natur, der så ville binde CO₂ og dermed fungere i klimaets tjeneste.

I øjeblikket er det danske landkort ved at blive omdannet med baggrund i den grønne trepart. En af årsagerne til, at vi igen og igen hører om døde fjorde, forurenede drikkevandsboringer – men også udledning af drivhusgasser – er verdens største husdyrproduktion.

Vi producerer i Danmark flere husdyr per arealenhed end nogen andre steder i verden. Det har en del afledte effekter og vil være et af de områder – i takt med den øvrige omstilling i samfundet – der vil være sværest at omstille på vejen til klimaneutralitet.

Omstilling til større biogasproduktion vil fastholde Danmark i en afhængighed af en stor animalsk produktion, da en stor del af biogassen bliver produceret på baggrund af gylle fra netop husdyrene. Når denne problemstilling for alvor bliver tydelig, har politikerne skaffet sig en ny afhængighed af en klimasynder i lighed med den biomasse, man har forsøgt at reducere.

En sidste pointe er, at i takt med, at man fjerner halm, græs med mere fra markerne til biogasproduktion, så udpiner man jorderne, som så får brug for yderligere kunstgødning, der er en af de allerstørste energislugere og derfor klimasyndere.

Så nej, min anbefaling vil ikke være at skifte biomasse ud med biogas, men at gøre det eneste rigtige: at elektrificere vores forsyningsnet, deriblandt vores varmeforsyning.

Både varmepumper og fjernvarme kan være løsningen på vores fremtidige varmesystemer i Dragør, og selvom vi skiftede vores gasfyr ud med en varmepumpe for nogle år siden, vil fjernvarme være den rigtige løsning for mange borgere i Dragør – ikke mindst dem, der bor i rækkehuse eller lejligheder.

Men min anbefaling kommer med et krav til vores politikere om at presse en hurtig elektrificering igennem for fjernvarmeforsyningen. Hvis der ikke arbejdes målrettet for dette, vil udrulningen af fjernvarme bare betyde en udskiftning af gassen med biomasse og affald og således ikke gavne vores klima.

Med venlig hilsen

John Strikart