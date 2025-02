Vinterferie med boldspil, hoppeborg og gemmeleg

I uge syv åbnede Hollænderhallen for arrangementet Aktiv Leg. I vinterferiens fem hverdage kunne børn i alle aldre boltre sig med alverdens aktiviteter.

Fodbold, basketball, badminton og bordtennis stod blandt andet på programmet, ligesom der var sat gymnastikredskaber og en lang hoppeborg op i hallen.

Gemmeleg på balkonen

Dragør Nyt var forbi en vinterferieeftermiddag i en velbesøgt idrætshal, hvor der blev hoppet, spillet og leget. På balkonen over multihallen legede de tre niårige drenge Buster Mortensen Sylvestersen, Paul Benjamin Lawaetz Schultz og Fredrik Friese Schou.

»Vi gemmer os heroppe for Pauls lillebror. Vi leger gemmeleg,« lød det.

Buster og Fredrik havde lige været en tur i svømmehallen og besluttede sig for at se, hvad der foregik i multihallen. Her mødte de Paul, der egentlig ikke gad lege i den store gymnastiksal, men så kom de to andre, og det hele blev lidt sjovere igen.

Der blev løbet og leget i hallen fra morgen til aften. Foto: Freja Bundvad.

Drengene indvilligede i at benytte tiden i skjul på balkonen til at fortælle lidt om deres vinterferie.

»Det fedeste ved at have vinterferie er, at man ikke skal i skole. For skole er kedeligt. Og man kan spille så meget playstation, man vil,« konstaterede Buster Mortensen Sylvestersen.

»I morgen skal jeg hjem til mine bedsteforældre i Jylland. Det glæder jeg mig rigtig meget til,« fortalte Paul Benjamin Lawaetz Schultz.

Efter et par minutters interview og portrætfotos til avisen gik den ikke længere. Pauls lillebror fandt de tre drenge, og gemmelegen var slut. I stedet løb de ned fra balkonen og indtog hoppeborgen, hvor Pauls storesøster, Johanne Marie Lawaetz Schultz, demonstrerede sit gymnastiktalent.

Mandag skal Paul, Buster og Fredrik igen tilbage til hverdagen i 3.B på Dragør Skole. Og selvom skolen godt kan være lidt kedelig, glæder de sig til at komme tilbage til deres klassekammerater og yndlingsfagene idræt, dansk, matematik, historie, natur/teknik og billedkunst.

Fredrik Friese Schou, ni år. Foto: Freja Bundvad.



Hvordan ser den perfekte vinterferie ud for dig?



»Så vil jeg lave et Harry Potter-maraton. Jeg har set alle filmene, fireren har jeg set syv gange. Men mine yndlings er de to sidste, og jeg er også ved at læse den første bog. Måske ville den perfekte ferie faktisk være en tur i Harry Potter Studios.«

Buster Mortensen Sylvestersen, ni år. Foto: Freja Bundvad.



Hvordan ser den perfekte vinterferie ud for dig?



»Jeg tror, at det ville være at tage to uger til Hawaii med min familie.«

Paul Benjamin Lawaetz Schultz, ni år. Foto: Freja Bundvad.



Hvordan ser den perfekte vinterferie ud for dig?



»På stranden eller ved poolen på Gran Canaria.«



Gymnastikredskaberne var et hit. Foto: Freja Bundvad.

Nogle tog en pause fra de vilde lege og dystede i intense bordtenniskampe. Foto: Freja Bundvad.

I multihallen var der aktiviteter for alle aldre. Foto: Freja Bundvad.