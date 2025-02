Fastelavn før tid på Amagermuseet

Udklædte fastelavnsbrude er en del af festlighederne på Amagermuseet søndag. Arkivfoto: Torben Stender.

Der er stadig et par uger til fastelavn, men søndag kan man tage forskud på løjerne på Amagermuseet på Hovedgaden i Store Magleby.

Her står Amagermuseets Venner traditionen tro for såkaldte fastelavnsforberedelser, der blandt andet involverer tøndeslagning for børn i haven.

Desuden er der mulighed for at pynte fastelavnsris og fastelavnsboller – og de solide amagertraditioner for fastelavnsfejring bliver også holdt i hævd.

Således bliver to piger klædt på som fastelavnsbrude i traditionelle dragter, og der bliver pyntet cykler, så de er klar til det årlige cykelfastelavn, som Store Maglebys drenge har kunnet deltage i siden 1950erne.

Endnu ældre er traditionen med fastelavnsryttere, der slår til tønden på Hovedgaden. Det finder først sted fastelavnsmandag, men på museet kan man møde rytterne, der er på træningstur, og nogle tidligere ryttere dukker op for at fortælle historier fra deres tid i sadlen. Derudover får en hest flettet manke og hale og bliver sadlet op, og så bliver fastelavnstønden malet i de traditionelle farver, den skal have, inden den skal hænges op over Hovedgaden.

Cafeen byder på punch, kakao og æbleskiver ved arrangementet søndag den 23. februar klokken 12–16.

Der kræves entré for at deltage i løjerne.