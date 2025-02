Handleplan: Færre unge skal ryge og drikke

En langsigtet handlingsplan for alkohol- og nikotinforebyggelse blandt unge i 6. til 10. klasse.

Det havde Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti stillet et fælles medlemsforslag om, da Børne-, Fritids- og Kulturudvalget torsdag skulle mødes til årets første rigtige udvalgsmøde, og det mødte bred opbakning.

Der var allerede i 2024 et stort fokus på unge og alkohol i kommunalbestyrelsen, og her satte man blandt andet gang i projektet med at lave en alkoholfri sidste skoledag for 9. klasserne. Men nu mener partierne, at der som en del af den kommende nye sundhedspolitik skal lægges en mere systematisk plan for at sikre, at færre unge ryger og drikker.

Udvalget er derfor enigt om, at forvaltningen nu skal udarbejde en sag, der skitserer mulighederne for en flerårig indsatsplan for forebyggelse af unges forbrug af alkohol og nikotin.

»Indsatsen for at ændre de unges alkoholvaner og især udskyde debuten for, hvornår de begynder at drikke, er en af de vigtigste forebyggelsesopgaver, vi har. Jeg er meget tilfreds med, at udvalget står samlet om dette, og jeg håber og tror, at hele kommunalbestyrelsen også bakker op om den langsigtede indsats,« lyder det fra udvalgsformand Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) i indstillingen.

En alkoholkultur, der rækker ud over de unge

Nicolaj Bertel Riber (A) mener som social- og sundhedsudvalgsformand også, at det er vigtigt, at det bliver et langsigtet fokus, hvis man skal vende udviklingen.

»Når man kigger på tallene, kan man se, at Dragørs unge har senere alkoholdebut end andre, men når de så begynder at drikke, får den så også hele armen. Jeg synes, at det vidner om en alkoholkultur, der rækker ud over de unge. Vi har som lokalsamfund et stort ansvar for vores unge mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi får lagt en strategi for, hvordan vi griber det an i Dragør,« siger han.