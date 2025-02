Konduite og tøndeslagning

Fastelavnsrytterne skåler i punch på Amagermuseet i 2023. Arkivfoto: Thomas Mose.

For nogle år siden var der på en skole lidt festligheder med lidt drikkeri efter skoletid, som faldt enkelte for brystet. Og puritanere kan findes mange steder.

Så i stedet for bare at påtale over for de pågældende, at man var gået over stregen, og at det ikke måtte ske en anden gang, så kom indignationen helt frem.

Det endte med et kategorisk forbud mod at nyde alkoholiske drikke på skolernes områder. Som i slet ikke. Skal der drikkes, så er det te, kaffe eller gule citronsodavand.

Et par år efter – i 2020 – instruerede Thomas Vinterberg sin skønne film Druk, som vandt en Oscar for bedste udenlandske film året efter. Den handler om nogle indebrændte undervisere, som snerrede ad eleverne og ødelagde al undervisning, men så begyndte de at afprøve en norsk teori. Hvis man stedse i undervisningen havde en mindre bagskid på med en halv promille, så gik alting meget bedre. Både de og eleverne stortrivedes.

Nu anbefaler jeg slet ikke umådeholden drikkeri. Men ved ganske særlige lejligheder bør man kunne finde konduiten frem og tillade et enkelt glas.

Afslag til Vennekredsen

Gennem mange år har fastelavnsrytterne i Store Magleby – traditionelt fastelavnsmandag inden selve tøndeslagning – redet rundt i kommunen og hilst på venner og ønsket dem et godt år. Og efter lokal skik bliver de budt velkommen med et glas punch. Ud over de private besøg kommer de også blandt andet på rådhuset, Wiedergården og Store Magleby Skole.

Men så kom der en ny skoleembedsmand på rådhuset – helt inde fra den store by.

Så da turplanlæggeren for rytterne – Vennekredsen – kontaktede hende med en aftale om tidspunkt, gik det helt galt. Over 30 store heste i skolegården? Nej, aldrig. Det var alt for farligt.

Og da hun derpå hørte om punchtraditionen, blev der nedlagt et totalt forbud mod besøg. Et par medlemmer af os i byrådet tog fat i direktøren, og han fik gjort, så rytterne alligevel efter 100 års tradition stadig kunne komme. Men skulles der skåles, så skulle det ske i saftevand.

Nu stod rytterne naturligvis helt af og droppede skolen det år. De er dog senere vendt tilbage. Så skoleeleverne igen kan opleve de store heste tæt på.

Den pågældende leder er muligvis rigtig god i dansk, matematik og geografi. Men at søge et embede i en kommune med stærke traditioner, uden at hun lige stikker fingeren i jorden og gør sig klart, hvor hun er henne, viser en mangel på konduite.

Eller som man kan sige: som en skotsk presbyteriansk præst i en evig kamp for, at ingen må more sig.

Med ønsket om en rigtig god fastelavn til alle

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør