Minister besøger Dragør

Stephanie Lose. Foto: Marie Hald.

Tirsdag den 25. februar er der fornemt besøg på Beghuset. Her lægger økonomiminister Stephanie Lose (V) vejen omkring restaurantens teatersal klokken 19.30 til et offentligt arrangement, hvor alle er velkomne.



Ministeren, der også er næstformand i Venstre, vil ifølge arrangøren give en aktuel status på dansk politik. Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren om regeringens og Venstres politik på aktuelle emner som for eksempel klima- og kystsikring.

Ministerbesøget er arrangeret af Venstre i Dragør.