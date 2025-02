Uro på Dragør Søbad skal undersøges

Hvor store problemerne er med dårlig adfærd på søbadet, skal nu undersøges nærmere. Arkivfoto: Torben Stender.

Venstre havde på et møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget stillet et forslag om at håndtere dårlig adfærd på Dragør Søbad med en indsats, der skulle sikre, at Dragør-borgere har førsteret til adgang til Dragør Søbad.

Dette sker på baggrund af forlydender om, at grupper af folk, der ikke bor i Dragør, har skabt utryghed og ikke fulgt reglerne i søbadet.

Der var dog ikke flertal i udvalget for en direkte indsats, da nogle partier gav udtryk for, at de var i tvivl om problemets omfang. Dog blev man enige om at bede forvaltningen om at belyse, om der reelt er udfordringer med adfærd på søbadet.

»Hvis der ifølge forvaltningen viser sig at være et problem, skal vi selvfølgelig finde en løsning, men først og fremmest har vi brug for at få et klarere billede af situationen,« forklarer Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), formand for udvalget.

Han opfordrer borgere, der har haft dårlige oplevelser på søbadet, til at melde det til kommunen, så politikerne får det bedst mulige grundlag for at vurdere situationen.

»Har man oplevet udfordringer, kan man kontakte kommunen via hovednummeret – det er vigtigt, at vi får borgernes input,« siger han.