Fastelavnsforening siger nej til kvinder

Marchen Leth er den eneste kvinde, der har haft mulighed for at slå tønden ned på Hovedgaden i Store Magleby. Det skete i forbindelse med et jubilæumsridt i anledningen af 50-året for kommunesammenlægningen i 2024 – og altså ikke ved et officielt fastelavnsarrangement. Foto: Torben Stender.

Der kommer ikke til at deltage kvinder i det historiske fastelavnsridt i Store Magleby i den nære fremtid. Det ligger fast, efter at Vennekredsen i Store Magleby holdt generalforsamling tirsdag i sidste uge.

Foreningen har siden 1886 arrangeret ridtet, som kulminerer i tøndeslagning på Hovedgaden i Store Magleby fastelavnsmandag. Rytterne har altid været mænd, og det blev der ikke ændret på tirsdag, hvor medlemmerne stod foran en historisk beslutning.

Generalforsamlingen i Store Magleby Borgerforenings bygning på Nordre Kinkelgade var usædvanligt velbesøgt, lyder det fra kilder, der i modsætning til Dragør Nyt var til stede på mødet, hvor det blandt andet skulle afgøres, om to kvinder kunne blive optaget i foreningen og dermed få mulighed for at deltage i tøndeslagningen på fastelavnsmandage.

Optagelse kræver en indstilling fra et medlem, og at to tredjedele af de fremmødte siger god for det. Den andel nåede kvinderne ikke, omend de ifølge Dragør Nyts kilder fik et ja fra godt halvdelen af de tilstedeværende. Anderledes gik det for ti mænd, der stillede op ved samme lejlighed – de blev alle budt velkomne i foreningen.

Foreningens vedtægter forbyder ikke, at kvinder kan blive optaget – det har bare aldrig været kutyme, at de overhovedet blev indstillet. I Dragør, hvor der er et tilsvarende arrangement fastelavnssøndag, har kvinder kunnet ride med i årtier.

»Ikke en kvindekamp«

I år stiller 15 mand op til ridtet i Store Magleby, hvilket er færre end sidste år.

Traditionen foreskriver, at der skal være mindst 12 mand i et fastelavnsridt, og med en relativt høj gennemsnitsalder blandt rytterne og en mangel på unge mænd, der kan og vil ride med, kan den flere hundrede år gamle amagertradition måske komme i fare i løbet af få år.

Da Dragør Nyt kontaktede de to kvinder, der skabte historie ved at blive opstillet, understregede de, at deres opstilling ikke handlede om kvindekamp, men om at holde liv i en tradition.

»Mit hjerte banker for, at mændene rider alene. Så jeg stillede først og fremmest op for at motivere yngre mænd til at melde sig som ryttere. Men hvis vi stod i en situation, hvor der ikke kunne stilles 12 ryttere, ville det selvfølgelig være en ære for mig at stille op som rytter,« siger Marchen Leth fra Store Magleby.

Hun deltager i forvejen i fastelavnsridtet i Dragør, hvor både mænd og kvinder er med, og er i øvrigt den eneste kvinde, der har slået tønden ned på Hovedgaden i Store Magleby. Det skete ved en fælles tøndeslagning i anledning af kommunens 50-års jubilæum i sommeren 2024.

Lisbeth Lindgreen Petersen er den anden opstillede. Hun er også aktiv fastelavnsrytter i Dragør.

»Det ville være kæmpestort at være kommet med. Men vi er ikke rødstrømper, og det er ikke en kvindekamp,« siger hun og understreger igen, at hun ikke ser det som en »damerne mod mændene-situation«.

For hende handler det i stedet om fastelavnsridtets overlevelse.

»Vi er begge fra Store Magleby, og vi er traditionsbundne, når det handler om byen. Jeg så også helst, at der kom flere drenge med, men vi kan også se, at som det ser ud nu, kan det ende med, at Vennekredsen ikke kan stille med et hold om få år,« siger hun.

Ingen af de to kvinder måtte være med til generalforsamlingen, da de ikke er medlemmer af foreningen. Derfor ved de heller ikke, hvad der er grunden til, at afstemningen forløb, som den gjorde:

»Vi kan jo ikke gøre for, at vi er født som kvinder. Men vores opstilling er måske kommet for hurtigt i forhold til, at der er så mange følelser og traditioner i spil,« forklarer Lisbeth Lindgreen Petersen.

Skal vænne sig til tanken

Den samme tone slås an hos nogle af de nuværende medlemmer af Vennekredsen.

»Man risikerer at skyde sig selv i foden, hvis man ikke åbner for kvinder. Men jeg tror også, at mange bare skal vænne sig til tanken, før der bliver taget en beslutning om at optage kvinder,« siger et medlem, der kun ønsker at udtale sig anonymt.

Han peger på, at jorden ikke nødvendigvis var gødet på den rigtige måde for den historiske beslutning: »Bestyrelsen blev ikke orienteret, inden de stillede op, og det kan have fået nogen til at tage afstand til tanken.«

Vennekredsens formand, Gert Schmidt, har meddelt, at han ikke ønskede at blive kontaktet efter generalforsamlingen. Det ønske har vi respekteret.

Dragør Nyt har i stedet talt med flere medlemmer af Vennekredsen, der har suppleret med oplysninger om aftenens forløb og resultatet af afstemningen.