Regnbuebænk kan blive en del af gadebilledet

Sådan ser bænken ud i Aarhus. Den bliver prøvesiddet af vores byrådsmedlem Ole H. Hansen (A). Foto fra Dragør Kommune.

Et socialdemokratisk forslag om at forhåndsgodkende en regnbuefarvet bænk og et regnbuefarvet fodgængerfelt et sted i Dragør Kommune har fået et ja fra et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Inspirationen kommer fra Aarhus, og Socialdemokratiet har præciseret, at hverken bænk eller fodgængerfelt skal placeres i den gamle by. Til gengæld må fodgængerfeltet gerne placeres ved en folkeskole, hedder det.

Socialdemokratiet, liste T, Sydamagerlisten og Venstre stemte alle for forslaget, mens de to konservative medlemmer af udvalget stemte imod. Partiet valgte at få en protokol tilføjet til udvalgets referat, hvor det fremgår, at partiet ikke ser det som en kommunal kerneopgave.



»Derimod er det vores opgave at sikre, at vi har en kultur, der medvirker til, at homoseksuelle – og alle andre – oplever at være en del af bysamfundet uden diskrimination og på lige fod med alle andre. Vi oplever ikke, at der er en udfordring i Dragør, og såfremt der er udfordringer, er det disse problemstillinger, vi bør prioritere at arbejde med politisk,« hedder det i protokoltilføjelsen.

Udvalgsformand Helle Barth, der repræsenterer Venstre, er godt tilfreds med vedtagelsen, som i første omgang især fokuserer på bænken.

»Fodgængerovergangen er mere kompliceret, for der er en masse regler, der skal overholdes. Det må vi forholde os til. Men vi støtter gerne initiativet. En regnbuefarvet bænk kunne for eksempel stå ved rådhuset,« forklarer hun og fortsætter:

»Vi besluttede for et par år siden, at vi gerne vil flage med regnbueflaget, så det kan ses som en naturlig sammenhæng.«