Bind og tamponer skal kunne fås på skolen

Menstruation kan komme uventet, og så er det ikke sikkert, at man har bind, tamponer eller andre menstruationsprodukter med i skoletasken. Derfor bør Dragørs tre folkeskoler stille automater op, hvor de unge piger kan få fat på netop dette.

Det er netop blevet besluttet på et møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, hvor Socialdemokratiet og Venstre sammen havde stillet forslaget.

I motivationen for forslaget stod der, at »uventet menstruation kan opleves som pinligt og ubehageligt og kan måske medføre, at piger går hjem og dermed går glip af undervisning. Vi ønsker med forslaget at give pigerne de bedste vilkår«.

Nicolaj Bertel Riber (A), som er social- og sundhedsudvalgsformand, uddyber:

»Vi er blevet inspireret til forslaget af vores lokale DSU-afdeling, som har gjort mig opmærksom på, at det kunne man gøre, og at man gør det i andre kommuner. Så tænkte jeg: Hvorfor ikke i Dragør? Mange skoler har sikkert haft den mulighed, at man kunne gå op på kontoret, hvis man ikke selv havde noget med, men det er stadig et voksenrum. At stille nogle automater op vil tage walk of shame ud af det. Får man pludselig sin menstruation, kan man bare sige, at man skal på toilettet, og så står der en automat,« forklarer han.

Han understreger, at han jo ikke synes, at der er noget skamfuldt ved menstruation. Men når man er ung, og ens krop er i forandring, kan man føle sig usikker og utryg i situationen. Det vil automaterne afhjælpe, mener han.

Nu skal forvaltningen undersøge behovet nærmere og komme med en konkret plan for, hvordan man kan stille automaterne op, og hvad det koster.

»Men jeg forestiller mig ikke, at det er en stor udskrivning. Og særligt ikke, hvis man sætter det op imod, at vi med dette måske kan undgå, at eleverne går hjem fra skole i stedet for,« lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.