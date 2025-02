Den gamle by kan få fibernet

Der er ved at blive gjort klart til fibernet flere steder i Dragør Kommune. Nu kan den gamle bydel også få det – billedet her stammer dog fra Store Magleby. Foto: Tim Panduro.

Det bliver muligt at installere fibernet i den gamle bydel i Dragør. Klima-, By- og Erhvervsudvalget har vedtaget at give dispensation til, at virksomheden GlobalConnect kan sætte 12 kabelskabe og et hovedfordelerskab op samt trække ledninger i bydelen. Kabelskabe kræver tilladelse efter lokalplanen, der som udgangspunkt forbyder synlig ledningsføring.

GlobalConnect har ikke vurderet, at det er muligt at trække alle ledninger bag om bygningerne. Administrationen har vurderet, at både skabe og ledninger kan indpasses i bydelen, hvis et regelsæt bliver overholdt.

Det betyder blandt andet, at ledninger, så vidt det er muligt, ikke skal være synlige fra offentlige arealer, og at de placeres i eksisterende kabelrør på facaderne, når det er muligt. Kabelrørene skal males i samme farve som bygningerne, og hovedfordeleren skal placeres diskret.

Forvaltningen foreslår bag toiletbygningen ved E C Hammersvej. Udrulningen af fibernet finder sted flere steder i kommunen i denne tid.