Lille Frøken Himmelblå vil sprede kulør over hele Dragør

Familiens lejlighed er også ramme om Emilie Landsmanns blomsterkunst. Foto: Tim Panduro.

Bryllup, fødselsdag, begravelse – eller blot som en lysbringer i hverdagen. Blomster spiller mange roller i vores liv, og nu er det igen blevet lidt lettere at få adgang til velbundne buketter i Dragør.

Emilie Landsmann har slået sig ned som selvstændig blomsterhandler under firmanavnet Lille Frøken Himmelblå. Indtil videre er udgangspunktet den treværelseslejlighed, hun deler med kæresten Robin Hellmann og deres to sønner – samt mastiffhunden Sake – på Stationsvej tæt på Dragørs gamle bykerne.

Her fylder blomsterne godt op, og lejlighedens garage fungerer som ekstra lager for de blomster, Emilie Landsmann henter på Grønttorvet for at skabe grundlaget for sine buketter.

»Dragør mangler en blomsterbutik. Tanken er, at folk bestiller på vores hjemmeside eller på telefonen, og så bringer vi gratis ud i Dragør,« siger Emilie Landsmann.

Skubbet til en drøm

Udbringningen vil som udgangspunkt blive grøn. Når vejret og omstændighederne tillader det, vil det ske på budcykel med udbringninger både klokken 12 og 16.

Hvis Emilie Landsmanns navn klinger bekendt, er det ikke tilfældigt. Hun arbejdede for Store Magleby Blomster, indtil butikken lukkede ved udgangen af januar, og før det har hun arbejdet med blomster med mellemrum, siden hun som teenager fik arbejde i en blomsterbutik. Det skete på en lidt usædvanlig baggrund, fortæller hun.

»Jeg skulle købe blomster til min konfirmation og gik ind til blomsterhandleren Frøken Blomst i Skibby, og vi kom til at diskutere, om der skulle være bær i dekorationerne, for det ville jeg ikke have. Men vi faldt i klik, og derefter arbejdede jeg der i ti år,« siger Emilie Landsmann, der også har arbejdet i stalde.

Da hendes arbejdsplads lukkede i sidste måned, fik hun skubbet til at udleve sin drøm om at være selvstændig.

»Jeg har leget meget med tanken gennem årene, men har ikke turdet. Men nu skal det ske, og jeg har heldigvis fuld opbakning fra min familie. Begge børn, mine forældre og Robin hjælper også til,« fortæller hun.

Også salg fra tanken

Den store del af arbejdet kommer dog til at ligge hos indehaveren selv, men hun frygter hverken ture til Grønttorvet eller sene aftener med mange bestillinger på buketter.

»Jeg er vant til at arbejde, og jeg er knaldhamrende dygtig til at arbejde med blomster, så jeg er glad for at være i gang,« siger hun.

»Jeg har et godt netværk herude, og det håber jeg selvfølgelig også er en hjælp,« tilføjer hun og afslører, at der trods få dages selvstændighed allerede er kunder i butikken.

Lille Frøken Himmelblå har blandt andet fået aftaler om faste leverancer til et par af byens spisesteder, og planen er, at tankstationen på Kirkevej lige rundt om hjørnet fra lejligheden også skal have et antal buketter til salg. De kommer til at repræsentere alt det, hun kan – og alle blomstertyper.

»Jeg foretrækker selv buketter, der er lyserøde og har et lidt mere ensfarvet udtryk, men jeg binder også gerne buketter med mere pang,« siger hun.

»Det vigtigste er, at buketterne skal ligne en million uden at koste en million.«

Emilie Landsmann henter selv blomsterne på Grønttorvet. Foto: Tim Panduro.

Lille Frøken Himmelblå har en venlig kæmpe som maskot. Mastiffhunden Sake er fast ledsager i det daglige arbejde i butikken. Foto: Tim Panduro.

