Nyt samarbejdsforum skal sikre kontakt mellem kommune og erhvervsliv

Erhvervslivet skal samarbejde med kommunen i et nyt samarbejdsforum. Arkivfoto: Thomas Mose.

Et samarbejdsforum med repræsentanter for erhvervsliv, kommune og handelsliv skal fremover sikre, at kontakten mellem de forskellige erhvervsgrupper og kommunen kommer til at fungere bedst muligt.

Det ligger fast, efter at Klima-, By- og Erhvervsudvalget i Dragør Kommune på sit seneste møde godkendte et kommissorium for samarbejdsudvalget. Selve udvalget er en del af den erhvervsstrategi, der blev vedtaget i efteråret efter et langt forarbejde.

Samarbejdsforummet er tænkt som et strategisk samarbejds- og rådgivningsorgan. Blandt opgaverne er at sætte initiativer i gang og at skaffe ressourcer og sikre lokal opbakning til planlægning og afvikling af indsatser fra erhvervsstrategiens idékatalog.

Det første møde, hvor der blandt andet skal vælges en formand, forventer kommunen bliver holdt i april eller maj.