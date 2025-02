2025 er valgår – Socialdemokratiet er klar

Et nyt år giver altid anledning til refleksion over det gamle år. I et valgår bør man også benytte nytåret til at reflektere og gøre status over hele den forgangne og den kommende valgperiode.

For Socialdemokratiet har det være en valgperiode fyldt med rutsjeture, det er ingen hemmelighed, og vi står i dag et stærkere sted, end da perioden begyndte. Vi ser frem til valgkampen med stor gejst og optimisme.

Politisk har valgperioden været fyldt med store og svære beslutninger. Kystsikring, ældreområdet, Dragør-modellen, fjernvarme, krigen i Ukraine og meget mere. Vi har brugt vores mandater så aktivt som muligt for at skabe de bedste løsninger for borgerne.

Ingen kan noget alene

Vi indgik ved valgperiodens start en konstitueringsaftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti. Et politisk flertal hen over midten med ti ud af Kommunalbestyrelsens 15 mandater.

Her kan Socialdemokratiet godt stikke lidt ud som det eneste »røde« parti. Det nemmeste i verden havde været at sidde over, men Dragør er for vigtig til at overlade til vores borgerlige venner alene.

Vi valgte at gå ind og tage ansvar for Dragør, som vi i øvrigt altid har gjort. Vi tror på, at det er bedst, når vi samarbejder bredt i kommunalbestyrelsen. Derfor har vi været med i alle konstitueringsaftaler og budgetforlig siden 2002.

Det kan måske lyde lidt kedeligt, men det er jo ved at tage ansvaret og lave aftaler, at man skaber forandringer. Vi vil altid være klar på at indgå i forpligtende fællesskaber. Hellere rigtige resultater for rigtige mennesker end resolutioner og protokoller, som ingen mennesker læser, og som ikke gør en forskel.

Heldigvis er det sådan, at ingen partier kan noget alene. Politik er dialog, forhandling og kompromisser. Vi har et repræsentativt demokrati, og derfor er kommunalbestyrelsen bredt sammensat af forskellige partier.

Vi er valgt til at være uenige – og dømt til at blive enige – for vi kan jo ikke drive kommunen på at sidde i studiekreds for evigt. På et eller andet tidspunkt skal der træffes beslutninger, ellers kommer vi jo ingen vegne.

Socialdemokratiet er din garant for brede aftaler hen over midten med hjertet til venstre.

Stem for velfærden – stem på Socialdemokratiet

Mange efterlyser mere fokus på velfærden. Det kan vi egentlig godt forstå. Der har været et umanerligt stort fokus på økonomi – og med rette. Det er vigtigt at skabe ro om vores fælles husholdning. Det har vi gjort.

Vi tror på, at det kan lade sig gøre både at sætte fokus på velfærden, samtidig med at vi fastholder en ansvarlig økonomisk politik.

Slutteligt vil vi sige: Et Dragør lidt mere mod midten, jamen, så er det altså med at stemme på Socialdemokratiet.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber

Borgmesterkandidat, Socialdemokratiet