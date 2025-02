Sommerhus bliver ikke til helårsbolig

Beslutningen blev taget på rådhuset, der her ses i lidt lunere vejr. Arkivfoto: Thomas Mose.

Ejeren af et sommerhus på Militærvej nær Kongelunden får ikke sit ønske om at bo i huset året rundt opfyldt. Det har et lille flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttet.

Siden 2003 har huset tilhørt ejeren, der havde dispensation til at bo der hele året frem til 2017, hvor vedkommende flyttede. Nu vil ejeren flytte sig selv og sin virksomhed retur til huset – men kommunens forvaltning har ikke fundet særlige forhold, der kan begrunde en dispensation.

Kommunen har tidligere både givet afslag og tidsbegrænsede dispensationer til helårsbeboelse i sommerhuset.

Området har status som rekreativt område, men er i kommuneplanen for Dragør nævnt som et muligt område for helårsbeboelse på længere sigt. Det vil dog kræve justeringer af både planloven og fingerplanen, før det kan blive til en realitet.

Forvaltningen havde foreslået et afslag på ansøgningen, og den indstilling blev fulgt af Det Konservative Folkeparti, liste T og Sydamagerlisten, der i alt har fire medlemmer af udvalget. Socialdemokratiet og Venstre med i alt tre medlemmer støttede en dispensation – men uden held.