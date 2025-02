Ministersvar skaber usikkerhed om gasudfasning

Svar på brev: Der er brug for at sætte en slutdato for gas til boligopvarmning

Kære borgmestre og repræsentanter fra energiselskaber



Tak for jeres henvendelse og for jeres bidrag til den grønne omstilling af varmesektoren.



Jeg vil først og fremmest takke for jeres store indsats med at udfase gassen i husholdningernes opvarmning. Jeg har stor respekt for det stykke arbejde, der er lagt i kommunerne og energiselskaberne over de seneste år. Det er netop på grund af den indsats, at Evida løbende kan udmelde at nye husholdninger har koblet sig af gassen. Ifølge Evida har cirka 80.000 danskere siden starten af 2022 skiftet deres gasfyr ud til fordel for blandt andet fjernvarme eller varmepumpe. Til sammenligning oplyser Evida, at der for eksempel i 2023 kun blev tilkoblet 47 nye gaskunder til gassystemet.



Med »Klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022« blev der sat en politisk ambition om, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger i Danmark, der opvarmes af gasfyr, og at produktionen af grøn gas senest i 2030 skal overstige forbruget af ledningsgas. Det fremgår ligeledes af aftalen, at regeringen senest i 2026 vil skulle fremlægge mulige initiativer samt den finansiering, der skal til for at indfri ambitionerne.



I den forbindelse er det vigtigt for regeringen, at der foreligger et veloplyst og velunderbygget beslutningsgrundlag, som blandt andet belyser omkostninger for husholdninger, virksomheder og samfundet som helhed.



I den forbindelse skal vi også forholde os til, at gassen herhjemme i stigende omfang er grøn, og at det set med klimabriller ikke er så vigtigt, om varmen kommer fra fjernvarme, en varmepumpe eller grøn gas. Med Klimastatus og -fremskrivning 2024 (KF24) skønnes det med usikkerhed, at det danske gasforbrug opgørelsesmæssigt forventes at være 100 procent grønt fra 2029. Yderligere udfasning af gasfyr vil ifølge opgørelsen ikke have en CO₂-effekt i Danmark, når produktionen af biogas overstiger forbruget af ledningsgas.



I forhold til Evidas indsats og rammer for at nedlukke dele af gasdistributionsnettet, som I også kommer ind på i jeres henvendelse, blev det med »Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022« besluttet at pålægge Evida at lave en kortlægning af områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at lukke for delområder i gasdistributionssystemet blandt andet under hensyntagen til gasforbrugende virksomheder. Den første kortlægning blev offentliggjort i oktober 2023, og en opdateret kortlægning er offentliggjort i november 2024. Kortlægningen viser, at størstedelen af gasdistributionssystemet forventes at være økonomisk rentabelt frem mod 2050. Der arbejdes samtidig i henhold til den politiske aftale på mulige modeller for en planlagt nedlukning af dele af gasdistributionssystemet. Det forudsætter en lovhjemmel, som skal være i overensstemmelse med både national og EU-lovgivning.



Afslutningsvis vil jeg opfordre jer til at fortsætte planlægningsarbejdet i kommunerne, så borgerne kan få klarhed om deres fremtidige varmeforsyningsmuligheder. I den forbindelse er det vigtigste for mig, at varmeforsyningen skal være grøn, uanset hvor den kommer fra. Dernæst at forbrugerne har indflydelse på valg af varmeløsning og dermed kan være med til at vælge den grønne varmeløsning, som økonomisk, og på anden vis, er optimal. Det gælder også for gasforbruget – i det omfang, der overhovedet skal være et gasforbrug.



Med venlig hilsen

Lars Aagaard