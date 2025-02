Borgmester: Enggården er blevet svigtet – jeg har også svigtet

Borgmester Kenneth Gøtterup var ikke bange for at sige, at både systemet og ham som borgmester har svigtet Enggården. Nu skal der – især med ansættelse af mere personale – styr på tingene en gang for alle. Foto: TorbenStender.

Enggården – og ikke mindst den eksterne rapport, der for nylig har kritiseret en lang række forhold på plejehjemmet – var selvfølgelig på dagsordenen, da spidskandidaterne fra de foreløbigt ti partier, der stiller op til kommunalvalget i Dragør, var samlet til et vælgermøde på Wiedergården for at diskutere politik på ældreområdet.

Som Dragør Nyt tidligere har beskrevet, peger rapporten blandt andet på, at pleje- og omsorgsopgaverne på plejehjemmet er under pres på grund af uklare rollefordelinger, dårligt samarbejde, mistrivsel blandt personalet, stor personaleudskiftning og højt sygefravær, høje vikarudgifter og faldende ressourcer til fast personale.

Men faktisk var der på vælgermødet ikke kø ved håndvasken. Til gengæld var der flere, der var parate til at tage skylden på sig for at komme videre. Blandt andet borgmesteren, der midt i debatten endte ud i en lang og følelsesladet talestrøm.

»Der har været et systemsvigt i forhold til Enggården. Det er vigtigt for mig at sige, at der ikke er nogen, der går på arbejde på Enggården for at gøre en dårlig indsats. Så det handler ikke om dårlige medarbejdere. Men jeg har som borgmester – og det ved jeg også, at Nicolaj (Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, red.) har – fået henvendelser fra både pårørende og ældre med både positive og negative erfaringer på Enggården. Og jeg har været i dialog med alle. Men hvis jeg skal tage en læring med mig, er det, at jeg skal lytte mere til min mavefornemmelse. Jeg skulle have trykket forvaltningen mere på maven: Har vi styr på det her? Vi skal alle kigge os i spejlet. Forvaltningen. Den tidligere og nuværende kommunalbestyrelse. For det her handler om styring, ikke om medarbejdere. Vi har ikke haft de udviklingssygeplejersker, vi har brug for. Vi har ikke haft nok ledere. Vi har ikke haft nok diætister eller ergoterapeuter. Så systemet har svigtet. Jeg har også svigtet,« lød det blandt andet fra Kenneth Gøtterup (C).

Også Nicolaj Bertel Riber (A) udtrykte sorg over rapportens konklusioner, men forklarede, at kommunalbestyrelsen allerede er i gang med at se fremad.

»Når man læser rapporten, bliver man ked af det, men desværre nok ikke overrasket. De 17 anbefalinger til forbedringer bliver nu tragtet igennem. Vi har penge til i hvert fald en del af dem, og så må og skal vi finde resten,« sagde han.