Enighed om seniorbofællesskab – ikke om placering

Der var fuldt hus, da Ældrerådet havde inviteret til vælgermøde på Wiedergården tirsdag. Foto: Torben Stender.

Dragør har brug for et seniorbofællesskab. Plejehjem som Enggården er blevet for de svageste og syge borgere, og der er derfor behov for, at man har en anden station for ældre, der søger fællesskab og gerne vil blive i Dragør. Så sker der noget med det seniorbofællesskab?

Dette var der flere tilhørere, der spurgte til, da Ældrerådet tirsdag havde inviteret til vælgermøde på Wiedergården – og til lejligheden samlet samtlige spidskandidater fra de foreløbigt ti partier, der stiller op til kommunalvalget 2025.

Og alle politikerne lod til at ville arbejde for et seniorbofællesskab. Men om de kan blive enige om rammerne og placeringen, var der ingen afklaring på. Her lidt udpluk fra debatten:

Kim Dupont, Blåt Dragør: »Der er ikke sket meget i forhold til Dragør SeniorBo. Arealet omkring Engvej har været i spil. Hvis problemerne med at etablere det bunder i noget med, at det skulle give mindre provenu, så vil jeg minde om, at vi har penge i kassen, og dem er vi parate til at bruge for at få det etableret og stå klar fra den 1. januar 2026.«

Peter Læssøe, liste T: »Jeg tror, at alle, der sidder her, vil støtte op om seniorbo.«

Lisbeth Dam Larsen, Moderaterne: »Vi har sjoflet seniorbo. Vi har alle muligheder, men det kræver politisk velvilje.«

Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti: »Jeg er enig med Peter Læssøe i, at vi nok alle gerne vil have et seniorbo. Men fakta er, at der kun er tre grunde, vi kan bygge på: Hvidtjørnen, Engvej og Rødtjørnen. Ønsker vi at etablere et seniorbo, skal det være på en af de tre steder. I denne valgperiode har der bare ikke kunnet opnås enighed om, hvor det skal bygges.«

Nikolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet: »Vi er nødt til at blive enige om, hvor det skal ligge, for vi skal have et seniorbofællesskab, og Engvej er det eneste sted, hvor det reelt kan ligge.«