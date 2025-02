Mangel på personale giver grå hår

Det er svært at rekruttere nok social- og sundhedsansatte i hele landet – også i Dragør. Panelet til vælgermødet var dog ikke enige om løsningerne. Foto: Torben Stender.

Skal Dragør Kommune rekruttere fra udlandet? Skal social- og sundhedsansatte have mere i løn? Er problemet løst ved at sikre et godt arbejdsmiljø, så Dragør vinder konkurrencen om de fleste og bedste medarbejdere? Eller skal der mere velfærdsteknologi – som robotstøvsugere – til for at sikre nok hænder til plejeopgaverne?

Dette giver på nuværende tidspunkt politikerne grå hår og blev ivrigt diskuteret af spidskandidaterne fra de foreløbigt ti partier, der stiller op til kommunalvalget, da Ældrerådet tirsdag havde inviteret til vælgermøde. Og de var ikke enige om løsningerne.

Flemming Blønd, Sydamagerlisten: »Vi har stor personaleudskiftning. Hvis vi indgik i en ny kommune med Tårnby, kunne vi have et fast vikarkorps. Vi er simpelthen for små til at håndtere de udfordringer, vi står i. Plus en sammenlægning vil udløse flere penge til velfærd.«

Thomas Lynge Hindborg, SF: »Vi kommer ikke udenom, at det at skulle tiltrække personale er svært, og at løn kan noget i den sammenhæng. Men jeg tror også, at vi er nødt til at se på, hvordan vi kan inddrage civilsamfundet. Er der opgaver, som kan løses her i stedet? Det er vi nødt til at have en snak om. Når det kommer til at sikre mere arbejdsglæde, så handler det i høj grad om, at medarbejdere skal føle sig kompetente. Det gør de blandt andet, hvis de uddannes bedre og mere, og hvis de har faglig ledelse tæt på.«

Henrik Kjærsvold-Niclasen, Venstre: »Alle undersøgelser viser, at løn er på en tredjeplads, når folk vælger job. Det handler om kollegaer og arbejdsmiljø. Jeg tror, at vi skal til at tale personalet meget mere op. Social- og sundhedsansatte er hverdagens helte. Det skal vi have italesat. Jeg tror også, at der skal mere efteruddannelse til. Og så tror jeg, at mere tillid til medarbejdere og ledelse, hvor de har indflydelse på deres arbejdsplads, har stor betydning for at sikre et godt arbejdsmiljø. Så det skal vi sikre.«

Lisbeth Dam Larsen, Moderaterne: »Vi vil gerne være med til at se på højere løn. Det giver mere mening fremfor at betale for dyre vikarer.«

Kim Dupont, Blåt Dragør: »Det, der betyder noget for unges arbejdsglæde, er meget mere fleksibilitet og tilrettelæggelsen af jobbet. De har en forventning om fællesskab. Der er mange parametre at spille på, og der er ikke noget, vi kan undlade. Hvis vi giver dem arbejdsglæde, tager de gerne bussen for at arbejde i Dragør.«

Peter Læssøe, liste T: »Vi skal stoppe det tidstyranni, vi har lige nu. Vi skal have fokus på at få implementeret den nye ældrelov. Og så mener jeg også, at vi er nødt til at se meget mere i retning af Sverige for at rekruttere medarbejdere.«