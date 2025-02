Nej – der bliver alligevel ikke lukket for gassen

Den 17. december 2024 sendte vores borgmester sammen med 11 andre borgmestre et borgmesterbrev til vores klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, hvori de bad om at få en slutdato for gas til husopvarmning. Det var et brev, som Sydamagerlisten ikke var enige i.

Nu har Lars Aagaard imidlertid svaret. Det gjorde han allerede den 10. februar i et brev. Brevet havde nok ikke det svar, som vores borgmester havde håbet på. Tværtimod. Og det er da heller ikke et svar, som borgmesteren har ønsket at informere Dragørs borgere om.

Vi har gas frem til i hvert fald 2050

Af svaret fremgår det indledningsvis: »Vi skal også forholde os til, at gassen herhjemme i stigende omfang er grøn, og at det set med klimabriller ikke er så vigtigt, om varmen kommer fra fjernvarme, en varmepumpe eller grøn gas.«

Endvidere anfører ministeren, »at vi allerede i 2029 forventes at have 100 procent biogas i vores gasnet, og at en yderligere udfasning af gasfyr ikke vil have nogen klimaeffekt.«

Samtidig tilføjer Lars Aagaard, »at størstedelen af vores gasnet forventes at være økonomisk rentabelt frem til 2050.«

Herudover bemærker Lars Aagaard, at det ikke er så nemt at lukke for gasnettet, idet en lukning »forudsætter en lovhjemmel, som skal være i overensstemmelse med både national og EU-lovgivning«.

Det betyder i min fortolkning, at vi i hvert fald har gas frem til 2050. Mon ikke det også var det svar, som mange gaskunder i Dragør havde håbet på?

Fjernvarmen er ikke grøn

Vi får at vide, at fjernvarmen er grøn. Men i øjeblikket er 66 procent af vores fjernvarmeproduktion baseret på afbrænding af træflis eller træmasse.

Vore kraft- og varmeværker er blevet omstillet til afbrænding af træflis. Træflis er blevet »big business« og fritaget for CO₂-afgift. Det er det, som en DR-dokumentar har kaldt »det store klimabedrag«. For træ forurener mere end dobbelt så meget som afbrænding af gas. Vi afbrænder store skovarealer i fjerne lande for at nå vores klimamål. Sunde træer, som skulle have stået og optaget CO₂, bliver nu hugget op og sejlet den lange vej til Danmark. Mere end 200.000 ton om året.

Som en amerikansk professor dr. Mary Booth har sagt: »Hvis alle gjorde som Danmark, var vi på røven.«

Nej, fjernvarme i sin nuværende form er ikke grøn. Slet ikke.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten (L)