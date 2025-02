Politikerne er enige om mere omsorg – men uenige om frit valg

Der var fuldt hus, da Ældrerådet havde inviteret til vælgermøde på Wiedergården. Og ti spidskandidater til kommunalvalget var mødt op for at være en del af panelet, der skulle debattere kommunens ældreomsorg. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Der var fuldt hus – både af paneldeltagere og blandt publikum – da Arne Kindler, formand for Ældrerådet i Dragør, bød velkommen til vælgermøde for de foreløbigt ti spidskandidater, der stiller op til kommunalvalget i 2025.

De foreløbigt ti spidskandidater skulle – under ledelse af moderator Rasmus Mark Pedersen – debattere forholdene for hjemmeplejen og Enggården i Dragør, og hvordan den nye ældrelov skal implementeres.

Paneldeltagerne indledte med at svare på spørgsmålet: »Hvordan skal ældreomsorgen se ud i Dragør, hvis du sidder med ansvaret om ti år?« Her var det tydeligt, at valgtalerne allerede er ved at blive pudset af, og at de alle vil arbejde for mere omsorg til de ældre, hensyn til den enkeltes behov – og til gengæld mindre ensomhed og tidstyranni. Men de er uenige om, hvor meget frit valg der skal være i ældreplejen – og hvordan den skal se ud.

Her er en kort opsummering af spidskandidaternes svar, der i øvrigt kun måtte tage 30 sekunder at fremføre:

Nicolaj Bertel Riber, Socialdemokratiet: »Vi vil se langt færre ensomme ældre, mere tid i hjemmeplejen, og at alle social- og sundhedsassistenter er glade for at gå på arbejde. Vi har fået udbygget Enggården og bygget et stort seniorbofællesskab. Wiedergården ligner sig selv, men udbyder endnu flere aktiviteter.«

Kenneth Gøtterup, Det Konservative Folkeparti: »Jeg kommer under alle omstændigheder ikke til at stå alene med ansvaret, for det er vigtigt, at vi træffer disse beslutninger i fællesskab. Men jeg ser det samme serviceniveau for mig, som vi har i dag, men med en udbygning af Enggården og et udvidet aktivitetshus. Derudover vil der være mere frit valg for de ældre og flere private tilbud.«

Else Lykke Madsen, Radikale Venstre: »Vi venter spændt på, at ældreloven er implementeret. Den betyder mere selvbestemmelse og mere helhedspleje. Dette skal vi udbygge i årene, der kommer.«

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti: »Så er alt det her new public management droppet. Vi vil gøre op med alt det her med at gøre alt op i minutter og regneark. Og så har vi fået seniorboliger. For eksempel mener jeg, at man skal se på Stationsvej, hvor det gamle vandværk ligger.«

Thomas Lynge Hindborg, SF: »Vi har investeret i vores ældre og sikret adgang til bedre hjemmepleje og regionens bedste plejehjem. Vi har implementeret en række indsatser mod ensomhed.«

Kim Dupont, Blåt Dragør: »Der vil i ældreplejen være mere frihed til at vælge, hvad der passer bedst til en selv. Vi vil have et friplejehjem i Dragør og seniorbofællesskaber. Vi vil have velfærd for dem, der har skabt det velfærdssamfund, vi lever i.«

Lisbeth Dam Larsen, Moderaterne: »Vi har omdannet Enggården til lokalplejehjem, hvor der er fokus på den enkeltes behov. Enggården er udbygget, så der er plads til alle, der har et behov, så de ikke skal uden for kommunegrænsen, hvis de ikke ønsker det. Og så har vi familieboliger for seniorer.«

Flemming Blønd, Sydamagerlisten: »Dragør skal være det bedste sted at bo – også for de ældre. Til den tid har vi syv til otte plejehjem, fordi vi har fusioneret med Tårnby. Det vil sige, at Enggården indgår i et samarbejde med andre plejehjem, og det skaber videndeling, mere fællesskab og et fælles vikarkorps.«

Henrik Kjærsvold-Niclasen, Venstre: »Vi vil arbejde for en ældrepolitik med mere selvbestemmelse, flere valgmuligheder og et godt arbejdsmiljø. Kvalitet og den enkelte borger skal være vigtigere end systemer. Og man skal kunne blive i Dragør i sin alderdom, hvis det er det, man ønsker.«

Peter Læssøe, liste T: »Vi vil se trivsel hos medarbejderne og hos de borgere, der modtager ældrepleje. Vi har med sikker hånd fået implementeret den nye ældrelov.«

Samtale frem for bad?

Særligt flere politikeres ønsker om mere frit valg til de ældre kom derefter til debat, da Rasmus Mark Pedersen bad dem konkretisere, hvordan frit valg skal forstås, og hvordan den skal udføres i praksis i hjemmeplejen.

»En måde at have frit valg på kunne være at give de ældre borgere mulighed for at vælge, hvornår på dagen de får hjemmehjælp. Det kan også være frit valg i forhold til sociale aktiviteter eller flere teknologiske hjælpemidler,« lød det fra Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Thomas Hindborg fra SF markerede dog straks for at understrege, at han mener, at man i forhold til svage og syge borgere også må passe på ikke at glemme den faglige vurdering, som han synes må vægte højest.

»Det frie valg må altid bakkes op af et fagligt personales vurdering. Vi må have tilliden tilbage til personalet, og vi må også finde en måde at sikre, at borgere ikke altid vælger samtale og så aldrig får et bad,« sagde han.

Dette erklærede Lisbeth Dam Larsen (M) sig højlydt uenig i.

»Hvis du har medarbejdere med et godt omsorgsgen, vil de også kunne snakke de ældre i bad. Det vil være meget bedre frem for at tvinge dem i bad, men det kræver, at medarbejderne kender de enkelte borgere,« sagde hun.

Flere private aktører eller ej?

Nicolaj Bertel Riber (A) rakte hånden op for at slå på tromme for, at han meget hellere vil investere i at sikre Dragørs bedste kommunale hjemmepleje end se mange flere private tilbud.

»Vi har jo allerede en fritvalgslov. Men jeg tror ikke på, at flere private initiativer vil hjælpe. Private aktører kan sagtens gøre det godt, men det er et mere sårbart system. Særligt kan jeg være bekymret for, at private aktører kan gå konkurs, og man mister både service og kontinuitet i plejen for de ældre. Ansvaret er nødt til at ligge hos kommunen,« sagde han.

Kenneth Gøtterup plæderede til gengæld for, at det frie valg helt naturligt skal følge med den pose penge, man får, når man visiteres til hjælp.

»Så har jeg fuld tillid til, at man går til dem, der er bedst. Og kommunerne kommer simpelthen ikke til at kunne løse alle opgaver, fordi der er så store rekrutteringsproblemer. Jeg tror, at vi kommer til eksempelvis at kunne tiltrække dygtige sygeplejersker og vil være de bedste til at stå for sygeplejen. Men jeg kan sagtens se for mig, at private aktører måske er bedre til at gøre rent og købe ind,« sagde han.