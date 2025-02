Robotstøvsugere bringer sindene i kog

Rasmus Mark Pedersen fra Dragør Nyt (yderst til højre) styrede debatten til vælgermødet. Og politikerne rakte pænt hånden i vejret og ventede på at blive spurgt. Fra venstre er det Thomas Lynge Hindborg, Kim Dupont og Lisbeth Dam Larsen. Foto: Torben Stender.

Det er ikke kun spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at borgere, der bliver visiteret til at få en robotstøvsuger, selv skal betale for den, som kan få Dragørs borgere og politikere op af stolen. Det er tilsyneladende alt vedrørende robotstøvsugere, der kan det. Det viste vælgermødet om ældreomsorg, som Ældrerådet stod for tirsdag.

Her var spidskandidaterne fra de foreløbigt ti forskellige partier, som stiller op til kommunalvalget 2025, samlet til debat. Og borgerne havde mange spørgsmål om netop robotstøvsugeren.

Mange konkrete sager blev hevet frem, og bølgerne havde svært ved at lægge sig, selvom både flere tilhørere og politikere prøvede at styre diskussionen hen på de mere overordnede linjer for ældreomsorg, Enggården og hjemmeplejen.

Blandt andet var der en tilhører, som på sin mors vegne spurgte: Hvordan tror I, at borgerne har det, når de pludselig får at vide, at de ikke længere må få en på besøg til at støvsuge hver anden uge, men i stedet skal have en robotstøvsuger?

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) slog fast, at han mener, at en robotstøvsuger skal give mening for den enkelte.

»Det er et eksempel på, at vi skal væk fra standardløsninger. Vi skal sørge for, at plejen tilpasses den enkelte borger. Og jeg kan godt se, at det kan være et problem, hvis den visitator, der skal tage stilling til, om en borger kan bruge en robotstøvsuger, ikke kender vedkommende. Men her skal man sikre en videndeling mellem hjemmeplejeren og visitatoren,« sagde han.

Nicolaj Bertel Riber (A) understregede også, at han sagtens kunne forstå, hvis nogle har haft en dårlig oplevelse med robotstøvsugere. Om end han holdt fast i, at velfærdsteknologi er nødvendigt og uundgåeligt i en tid, hvor der bliver flere ældre og færre uddannede hænder til at passe dem: »Men måske er snittet lagt forkert. Og så må vi jo tage en politisk drøftelse af det.«

Lisbeth Dam Larsen (M) understregede også, at problemet opstår, når en visitator til robotstøvsugere ikke kender de ældre. For ældre kan ofte en masse den ene dag og ingenting den næste. Så for hende er det afgørende, at de hjemmeplejere, der kommer i et hjem, får friere hænder til at tilrettelægge hjælpen og ikke er så rigidt bundet op på, hvad en visitator, som kun har været på besøg én dag, har sagt.

»Mange ældre skal have hjælp til at lade robotstøvsugeren op og til at tømme den. Og så ender det med ikke at være en besparelse alligevel,« sagde hun.

Kenneth Gøtterup (C) talte flere gange i debatten for, at man skal passe på med at skælde ud på robotstøvsugerne og på grund af enkeltsager vedtage, at de altid er en dårlig idé.

»Vi skal ikke være skræmte over for ny velfærdsteknologi, men vi skal selvfølgelig bruge det med omtanke. Robotstøvsugere fungerer godt i nogle hjem og ikke i andre. Jeg var selv på besøg hos en ældre dame, der havde robotstøvsuger, og jeg må sige, at der synes jeg faktisk ikke, at det fungerede. Men dette betyder ikke, at det så aldrig fungerer. Der skal laves en individuel vurdering i borgernes hjem, og så vil jeg også sige, at der er så strikse regler for kommunal rengøring, og hvad man må, at man ikke skal tro, at man med almindelig støvsugning kommer ind i alle hjørner, og der aldrig ligger nullermænd – og dermed sætter det op mod en robotstøvsuger. For sådan er virkeligheden ikke, det er jeg nødt til at sige,« sagde han.

Han pegede i øvrigt på, at implementeringen af den nye ældrelov sandsynligvis vil afhjælpe mange af de konkrete problemer, der har været i forhold til visitation. For med langt større brug af tværfaglige teams og tættere kommunikation med borgeren vil man komme langt med at sikre, at man ikke står med borgere, der får for meget hjælp, og borgere, der får for lidt hjælp.

Selve finansieringen af robotstøvsugerne kom også til debat. Som Dragør Nyt beskrev i sidste uge, er reglerne sådan nu, at de borgere, der visiteres til at få robotstøvsugere, selv skal betale for dem. Når den nye ældrelov implementeres den 1. juni, har kommunen mulighed for at betale for eller udlåne robotstøvsugere til borgerne.

Her var blandt andet Kim Dupont fra Blåt Dragør på banen.

»Jeg synes selvfølgelig, at det er en god idé, at kommunen betaler for robotstøvsugere, hvis de påtvinger borgerne dem. Men jeg mener ikke, at robotstøvsugere kan stå alene. De må maksimalt være et supplement,« sagde han.