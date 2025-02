Der var en, der var to, der var tre, der var fire …

Netop nu kulminerer udskiftningen af ledere i Dragør Kommune. Senest har direktør Pia Holm Nielsen sagt sit job op, og netop denne plads bliver svær for borgmesteren at erstatte.

Pia Holm Nielsen har det overordnede ansvar for en lang række projekter (eksempelvis kystsikring og fjernvarme), og derudover er hun overordnet ansvarlig for driften af Enggården og den kommunale hjemmepleje, som begge lige nu har store udfordringer.

Det kan lade sig gøre at have et så bredt ansvar, men så må det nødvendige antal ressourcer følge med – og det er måske lige netop problemet for borgmesteren.

Gennem de seneste 24 til 36 måneder er der sket en massiv udskiftning af ledere i Dragør Kommune. Som det fremgår af nedenstående figur, har minimum 16 ledere sagt farvel til Dragør Kommune; enten er de gået selv, eller borgmesteren har i nogle tilfælde hjulpet til.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Illustration: Liste T.

Medarbejdertrivsel generelt

I sidste uge landede konsulentrapporten »Analyse af Enggården« fra Muusmann på kommunalbestyrelsens bord, og af denne analyse fremgår det blandt andet, »at medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø er i tydelig negativ udvikling.« En stærkt medvirkende årsag til denne situation er, at Enggården har for få ressourcer.

Samme tegn på mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø ser vi i den kommunale hjemmepleje. Her er der skabt et helt unødvendigt tidspres, fordi borgmesterens flertal har besluttet, at hjemmeplejen skal spare tre millioner kroner om året ud over effektiviseringsbesparelser.

Medarbejderne har tydeligt givet til kende, at de få ressourcer skaber en hverdag, som ikke er attraktiv for hverken medarbejdere eller for de borgere, der får tildelt helt utilstrækkelig tid til plejen.

Det politiske ansvar

Det må nu være åbenlyst for borgmesterens flertal, at urealistiske budgetter i ældreplejen er en stærkt medvirkende årsag til mistrivslen og en nødlidende ældrepleje.

Det burde også være klart, at Dragør-modellen på skoleområdet og en håbløs firetrinsraket på økonomistyringsområdet også er medvirkende til, at flere ledere har valgt at søge job andetsteds.

Er borgmesteren et problem?

Vi har oplevet en borgmester, der indledte sin borgmesterperiode med at stramme grebet om børn og unge og kulturen. Det førte til økonomiske stramninger for klubberne, for Hollænderhallen og for bibliotekerne. Så fulgte skolerne med Dragør-modellen. Så kom turen til hjemmeplejen, og senest er det blevet Enggårdens tur.

Sammenfattende kan man sige, at borgmesteren har sparet en masse penge, men samtidig skabt en arbejdsplads, hvor færre ledere og ikke mindst medarbejdere har lyst til at være. Det er ikke klogt, når det er svært at rekruttere gode ledere og medarbejdere.

Seneste nyt er, at konsulenthuset Implement er blevet hyret til at skabe et bedre arbejdsklima mellem borgmester og direktion. Borgmesteren har blandt andet »en manglende forståelse for forvaltningens ressourcesituation«. Vi tænker, at dette initiativ er et sidste forsøg fra kommunaldirektøren på at tale borgmesteren til fornuft. Desværre for sent, eftersom Pia Holm Nielsen har sagt sit job op.

Godt nok er kommunens likviditet større end nogensinde, men borgmesteren kan blive den dyreste borgmester, kommunen nogensinde har haft, hvis han efterlader organisationen i ruiner.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Medlemmer af kommunalbestyrelsen for liste T