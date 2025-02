Flertal afviser kommunal betaling for kystsikring

Nytteprincippet kommer også fremover til at gælde for betalingen af digerne ved blandt andet Søvang. Arkivfoto: Torben Stender.

Det bliver ikke kommunale penge, der i sidste ende skal betale for kystsikringen ved blandt andet Søvang.

Et stort flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti afviste på seneste møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget et forslag fra liste T om, at Dragør Kommune skal finansiere projektet, der strækker sig fra kysten ved kommunegrænsen til Tårnby og frem forbi Søvang. Finansieringen kunne eventuelt suppleres med tilskud fra Forsvaret og via fonde, hed det i forslaget fra den tværpolitiske borgerliste.

Dragør Kommune har tidligere besluttet, at det såkaldte nytteprincip – at dem, der får mest gavn af kystsikring, skal betale for den – skal ligge til grund for finansieringen. Liste T har i længere tid talt for en kommunal betaling, men den blev altså skudt i sænk af udvalget, hvor Sydamagerlisten afholdt sig fra at stemme.

På samme møde blev to andre liste T-forslag om kystsikring skudt ned med det samme flertal.

Det ene handlede om opdelingen af projektet, der i dag ligger i tre etaper, men som ifølge liste Ts forslag burde ligge i en enkelt etape.

Det andet gik på, at man skulle projektere de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.