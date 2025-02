Lad os højne debatten og med de rigtige oplysninger

Som borgmester står man i første linje og skal tage ansvaret. Det gør jeg meget gerne, og jeg ønsker, at vi har et lokalsamfund, hvor den politisk debat er præget af saglighed, og hvor der er fuld gennemsigtighed i de politiske beslutninger. Det tjener demokratiet bedst, når både de folkevalgte og kommende kandidater holder sig til saglige og ikke mindst faktuelle oplysninger.

Jeg tror ikke, at ret mange borgere synes, at det er godt, når politikere skyder mod hinanden. Derfor har jeg været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle skrive dette indlæg. Men når der bliver fremsat væsentligt vildledende oplysninger i den politiske debat, er jeg nødt til at reagere.

Liste T vildleder

I Dragør Nyt den 19. februar skriver liste T i et indlæg, at et konsulentfirma er hyret til at skabe et bedre arbejdsklima mellem borgmesteren og direktionen, og at borgmesteren har en manglende forståelse for forvaltningens arbejdssituation. (Indlægget er gentaget i denne uges avis på side XX, red.). Videre fortæller de, at det er kommunaldirektørens sidste forsøg på at tale borgmesteren til fornuft.

Alle oplysninger er direkte forkerte, og Peter Læssøe, der repræsenterer liste T i Økonomiudvalget, er fuldt vidende om dette og vælger helt bevidst at formidle urigtige oplysninger.

Økonomiudvalget – inklusiv liste T – er informeret om det på møde den 12. december sidste år, og udvalget har fået tilsendt det materiale, der foreligger om sparingsforløbet.

Fakta

Det igangsatte forløb er et sparringsforløb, som direktion og borgmester er enige om at have. Det er vi, fordi direktionen som administrativ ansvarlig og jeg som øverste politisk ansvarlig ser to grundlæggende udfordringer i vores organisation.

Den ene er, at vi ikke har tilstrækkelig organisatorisk fokus på at lykkes med eksekvering og implementering af politiske beslutninger.

Den anden udfordring er, at der fra hele kommunalbestyrelsen er et stort ønske om at stille mange spørgsmål og på detaljeret niveau. Det vurderer jeg og direktionen påvirker vores organisation i negativ retning. Der ligger derfor en svær opgave i at balancere servicering af politikere – samtidig med at det skal afstemmes med de ressourcer, som vi har. Det har direktionen og jeg som borgmester gennem noget tid drøftet, og vi har haft svært ved at finde det rette snit. Derfor har vi bedt om at få ekstern sparring på, hvilke løsningsmodeller der kan bringes i spil. Med andre ord beder vi som topledelse om hjælp og sparring på en konkret problemstilling.

Økonomiudvalget er fuldt orienteret om dette på møder i december og februar og har fået af vide, at vi netop kan gå ind i denne sparring, fordi vi har et godt samarbejde og tager vores fælles ledelsesansvar alvorligt. Ligeledes vil hele kommunalbestyrelsen blive medinddraget i resultatet, fordi partierne skal være med til at tage ansvar for løsningerne.

I min optik ville det være uansvarligt, hvis jeg som borgmester ikke gik ind i en sådan dialog med direktionen.

Kodeks for god politisk ledelse

Kommunalbestyrelsen har tidligere haft et uformelt kodeks for, hvordan vi som politikere skal agere som ledere i vores organisation. I denne periode har jeg oplevet, at liste T har brudt denne ramme, hvilket påvirker organisationen.

Derfor har jeg haft en dialog med hele kommunalbestyrelsen om at udarbejde et kodeks for god politisk ledelse – helt i tråd med det, som mange andre kommuner har.

Drøftelserne er sket ved temamøder og møder mellem partierne. Men kun Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre synes, at vi bør tage ansvar og beskrive et kodeks for, hvordan vi vil bedrive politisk ledelse og skabe gennemsigtighed i vores ledelsesværdier for vores organisation. Derfor har vi også på økonomiudvalgsmødet den 20. februar vedtaget, at vores direktion skal lave et udkast til, hvad god politisk ledelse er.

Desværre valgte liste T ikke at stemme for. Det er ærgerligt, for vi ønsker at skabe gennemsigtighed.

Et eksempel på forskelle i politisk ledelse er, at liste T for eksempel alene i sidste uge stillede 36 skriftlige spørgsmål til forvaltningen, som de skal lave svar på. Selvfølgelig skal vi som ansvarlig politisk ledelse forholde os til, om det er en hensigtsmæssig brug af forvaltningens ressourcer, og sikre, at vi har den politiske debat på et passende politisk niveau.

Det var i øvrigt også en anbefaling, som hele kommunalbestyrelsen modtog efter et fælles udviklingsforløb sidste år, faciliteret af KL, hvor rådet var, at vi skulle blive bedre til at have fokus på at drøfte politik.

Opfordring

Vi er i et valgår. Vi skal krydse klinger, vi skal fremhæve vores politiske forskelligheder.

Jeg vil gerne opfordre til, at en værdi i vores politiske ledelse – også i et valgår – er at holde os til fakta og ikke fake news.

Netop i et valgår skal vi være ekstra omhyggelige, men det bør også gælde alle de andre år i valgperioden.



Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester